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Cтали известны характеристики новой Xbox
В интернет попали полные технические характеристики приставки Project Scorpio, которая станет улучшенной версией Xbox One. Приставка будет «немного похожа на монстра», пишет
Устройство получит 8-ядерный процессор с тактовой частотой 2,3 ГГц, а также графический процессор с 40 вычислительными модулями с тактовой частотой 1172 МГц. Издание Eurogamer
Сравнение характеристик Project Scorpio, Xbox One и PlayStation 4 Pro можно увидеть в таблице.
Официальная презентация Project Scorpio ожидается 11 июня перед открытием выставки E3 (Electronic Entertainment Expo) 2017 в Лос-Анджелесе.
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Приставка будет "немного похожа на монстра".
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