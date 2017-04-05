В интернет попали полные технические характеристики приставки Project Scorpio, которая станет улучшенной версией Xbox One. Приставка будет «немного похожа на монстра», пишет Engadget .



Изображение: Microsoft / engadget.com

Устройство получит 8-ядерный процессор с тактовой частотой 2,3 ГГц, а также графический процессор с 40 вычислительными модулями с тактовой частотой 1172 МГц. Издание Eurogamer называет это «беспрецедентно высокой тактовой частотой для консоли».

Сравнение характеристик Project Scorpio, Xbox One и PlayStation 4 Pro можно увидеть в таблице.





Официальная презентация Project Scorpio ожидается 11 июня перед открытием выставки E3 (Electronic Entertainment Expo) 2017 в Лос-Анджелесе.