Нападающий клуба «Абердин» Майлз Стори умудрился не забить с расстояния в несколько сантиметов от цели в поединке шотландской премьер-лиги против «Инвернесса».

Видео: SPFL

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После флангового прострела партнера по команде Майлз Стори практически на линии ворот не смог укротить заметавшийся у него между ног мяч. А затем вместо того, чтобы просто затолкнуть его за линию пяткой, зачем-то стал разворачиваться лицом к воротам и обрабатывать мяч. В итоге подоспевший соперник опередил незадачливого форварда и выручил свою команду.

Благо промах Майлза Стори не обошелся для «Абердина» слишком дорого — его команда все равно выиграла (1:0). Правда, победу ей принес… защитник соперника Гари Уоррен, на 22-й минуте отправивший мяч в собственные ворота.

Что касается 23-летнего форварда «Абердина» Майлза Стори, то в нынешнем чемпионате Шотландии он в основном выходит на замену (в 11 поединках из 13-ти, а в 16-ти и вовсе просидел в запасе). На его счету 1 гол.

«Абердин» является вице-чемпионом Шотландии. В нынешнем чемпионате он 61 очком после 30 игр идет на втором месте вслед за «Селтиком» (87 баллов в 31 поединке). На 3-й строке «Глазго Рейнджерс» (52 очка в 31 матче).

Обыгранный «Абердином» «Инвернесс» с 25 очками в 31 поединке замыкает турнирную таблицу из 12 команд.