Заявления российских и белорусских должностных лиц о новых условиях поставок нефти и газа по итогам переговоров президентов двух стран на радио Sputnik Беларусь проанализировала экономический обозреватель информационного агентства Sputnik Беларусь Елена Ольшанская.

"Действительно, президенты России и Беларуси на встрече в Санкт-Петербурге заявили о том, что по итогам многочасовых переговоров были сняты все самые острые вопросы в нефтегазовом споре, который продолжался на протяжении года и квартала. Но сейчас экспертов в Минске настораживает то, что многие вопросы не были детально конкретизированы", — сказала Ольшанская.



© Sputnik / Виктор Толочко Семашко: цена договоренностей по нефти и газу — 500 млн долларов в год

По словам обозревателя, деталей договоренностей известно достаточно мало. В частности, скидку на газ Беларусь получит только в 2018 году. В текущем году наша страна продолжит платить за газ по тем ценам, которые заложены в нефтегазовой формуле "Ямал плюс транзит". Как раз по этой формуле цена на газ для Беларуси повысилась, о чем было заявлено еще зимой в письме топ-менеджера "Газпрома", напомнила Ольшанская.

"Газовый долг Минска составляет немногим более 700 миллионов долларов, а платит за газ Беларусь по цене "Ямал плюс транзит". Эта цена по сравнению с 2016 годом выросла ориентировочно на 6%. Мы платим за газ несколько дешевле, чем Европа, но цены на газ для Беларуси близки к этим цифрам. Если Европа платит порядка 180-190 долларов, мы платим 130-140", — рассказала обозреватель.

Из заявлений должностных лиц Беларуси и России, прозвучавших по итогам переговоров в Санкт-Петербурге, можно сделать вывод о том, что со следующего года на газ для Беларуси начнет действовать некая скидка, размер которой пока неизвестен.

При этом вице-премьер России Аркадий Дворкович, который занимался нефтегазовыми переговорами с Беларусью, заявил, что размер скидки уже определен, но пока не формализован, то есть, не переведен на документальную основу. При этом эксперты в Минске отмечают, что за размер этой скидки еще предстоит поторговаться, отметила Ольшанская.



© Sputnik Виталий Тимкив Дворкович: величину скидки на газ для Минска назовут в ближайшие дни

"Опять же, следует понимать, что если будут внесены некие изменения в соглашение между Россией и Беларусью об условиях поставки газа, должен быть подписан соответствующий протокол, который должен быть ратифицирован и в России, и в Беларуси, он должен пройти все внутригосударственные процедуры. Это утверждение двумя палатами парламента, подпись президента, публикация, то есть это достаточно длинный административный путь", — рассказала собеседница Sputnik.

Обозреватель отметила, что в дальнейших газовых переговорах Беларуси и России нельзя исключать и нового обострения ситуации, поскольку мировые условия меняются достаточно быстро, и страны в своих договоренностях и документах не успевают за ними следовать, чему и стала подтверждением последняя "газовая война" между Беларусью и Россией.

"Поводом для оптимизма станет факт погашения белорусской стороной газового долга, тогда для нас возобновятся в прежних объемах поставки нефти, белорусские НПЗ будут более-менее загружены", — отметила Ольшанская.

При этом обозреватель констатировала, что в договоренностях о возобновлении поставок нефти также есть вопросы, на которые у белорусских экспертов пока нет ответа.

"Если внимательно оценить заявление белорусского вице-премьера Владимира Семашко, он сказал, что Беларусь действительно получит в этом году 24 миллиона тонн нефти, если заплатит газовые долги. Но из 24-х миллионов тонн 18 миллионов тонн (это 75% от требуемого нам объема) поступят на белорусские НПЗ для прямой переработки на бензин, дизтопливо и остальные нефтепродукты. Что с остальными шестью миллионами тонн, пока непонятно", — сказала Ольшанская.

Обозреватель напомнила о том, что Владимир Семашко назвал процедуру, которая будет происходить с шестью миллионами тонн нефти, "перетаможиванием". Вероятно, белорусские НПЗ эти 6 миллионов тонн нефти сами перерабатывать не будут. Беларусь будет эту нефть вывозить со своей территории, например, в Литву или Латвию, получать вывозные экспортные пошлины и оставлять их в своем бюджете, предположила Ольшанская.

"Конечно, для нас это выгодно, но с другой стороны, готовый нефтепродукт всегда стоит дороже, чем сырье. И пошлина могла бы быть выше, и тогда была бы дополнительная валютная выручка. Если мы не производим эти нефтепродукты, мы этой валютной выручки не имеем и зарабатываем только на пошлинах", — сказала Ольшанская.

Беседу с экономическим обозревателем информационного агентства Sputnik Беларусь Еленой Ольшанской слушайте на радио Sputnik Беларусь.