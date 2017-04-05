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Жилье в аренду: прописаны нормы приобретения квартир и домов в лизинг

06.04.2017 17:40 — Разное | Tut.by  
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В Беларуси сформированы правовые условия для предоставления физическим лицам во владение и пользование жилых домов и квартир по договорам финансовой аренды (лизинга). Соответствующий Указ № 109 президент Беларуси Александр Лукашенко подписал 6 апреля.

Как сообщает пресс-служба главы государства, документ направлен на активизацию рынка жилой недвижимости и повышение доступности жилья для граждан.

Указом утверждается Положение о лизинге жилых домов и жилых помещений в стране. В нем устанавливаются особенности порядка заключения, исполнения и расторжения договоров лизинга, а также обязанности сторон по нему.

В соответствии с документом, лизингополучателем жилого помещения является только физическое лицо — гражданин Беларуси или лица без гражданства, постоянно проживающие в республике. Жилой дом или квартира, полученные во временное владение и пользование по договору лизинга, не могут использоваться для предпринимательской деятельности. К ним применяются тарифы на жилищно-коммунальные услуги, установленные для населения.

Заключенные договоры лизинга жилых помещений подлежат обязательной государственной регистрации.

Также указом устанавливаются обязательные требования к организациям, претендующим на право осуществления лизинговой деятельности с жилыми помещениями.

За гражданином, заключившим договор лизинга жилого помещения, сохраняется право состоять на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий до перехода к нему права собственности на это жилое помещение

 
 
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Как сообщает пресс-служба главы государства, документ направлен на активизацию рынка жилой недвижимости и повышение доступности жилья для граждан.

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