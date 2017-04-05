Последние мгновения жизни знаменитого космического аппарата "Кассини", успех которого помог восстановить престиж космической программы NASA, руководители миссии назвали Гранд-финалом ("Финал оперы"). 26 апреля зонд впервые пролетит в просвете между кольцами, а затем между кольцами и планетой. Сделав 22 таких витка, 15 сентября он войдет в плотные слои атмосферы и сгорит в объятиях Сатурна.

Автоматический космический аппарат "Кассини-Гюйгенс" — совместный проект NASA, Европейского и Итальянского космических агентств — был запущен 15 октября 1997 года. Для разгона аппарат использовал гравитационное поле трех планет. Он два раза пролетел рядом с Венерой — в 1998 и 1999 годах, затем, в августе 1999 года со скоростью 19 километров в секунду прошел около Земли, зимой 2000 года пролетел мимо Юпитера, передав на Землю его фотографии.

"Кассини" является первым искусственным спутником Сатурна, он вышел на орбиту 1 июля 2004 года и двигался со скоростью 15 километров в секунду. 25 декабря того же года аппарат "Гюйгенс", который "Кассини" нес на борту, отделился от орбитальной станции и 14 января 2005 года вошел в атмосферу Титана. "Гюйгенс" стал первым космическим аппаратом, который совершил мягкую посадку во Внешней Солнечной системе.

Благодаря работе исследователей и данных, собранных "Кассини" и спускаемым зондом "Гюйгенс" был изучен Титан, стали известны детали состава воды, выбрасываемой гейзерами Энцелада, были открыты новые спутники и детали структуры колец.

Первоначально миссия была запланирована до 2008-го, однако впоследствии продлена до лета 2010-го, а затем и до 2017 года.

Из-за невозможности использовать солнечный свет как источник энергии, генератор аппарата использует оксид плутония. В баках зонда осталось всего 20 килограмм топлива. Этого не хватит на долговременное поддержание его орбиты, поэтому руководство миссии решило использовать остатки топлива для совершения пролетов через кольца Сатурна и прочих компонентов "Финала оперы".

Руководители миссии отметили, что "Кассини" будет умирать с "закрытыми глазами" — камеры зонда будут отключены, и мы не увидим фотографий его последних моментов жизни, ведь он будет лететь навстречу своей гибели со скоростью 33 километра в секунду, из-за чего все фотографии будут слишком размазаны.