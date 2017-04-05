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Победитель проекта "Я Моне, Я Шишкин, Я Малевич" открыл выставку

06.04.2017 18:05 — Разное | Sputnik Беларусь  
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В минской галерее "Дом картин" открылась выставка Сергея Трухана — победителя народного выставочного проекта "Я Моне, Я Шишкин, Я Малевич".

По итогам четырехнедельного зрительского голосования на выставке фаворитом стал пейзаж "Зимнее утро" Сергея Трухана, который привлекла наибольший зрительский интерес среди 600 других работ.

Сергей Трухан не получал специального художественного образования и все азы художественного мастерства постигал самостоятельно.

Все желающие могут посетить выставку в "Доме картин" до 16 апреля включительно.

 
 
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По итогам четырехнедельного зрительского голосования на выставке фаворитом стал пейзаж "Зимнее утро" Сергея Трухана. Смотрите в видеорепортаже Sputnik, как картину...

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