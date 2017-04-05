В минской галерее "Дом картин" открылась выставка Сергея Трухана — победителя народного выставочного проекта "Я Моне, Я Шишкин, Я Малевич".

По итогам четырехнедельного зрительского голосования на выставке фаворитом стал пейзаж "Зимнее утро" Сергея Трухана, который привлекла наибольший зрительский интерес среди 600 других работ.

Сергей Трухан не получал специального художественного образования и все азы художественного мастерства постигал самостоятельно.

Все желающие могут посетить выставку в "Доме картин" до 16 апреля включительно.