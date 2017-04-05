Цены на жилье в столице Украины продолжают падать, сообщают « Вести ». Эксперты говорят: спросом будут пользоваться лишь маленькие квартиры дешевле $ 30 тысяч — именно столько люди готовы вкладывать. Однокомнатную квартиру уже можно купить за $ 16−18 тыс. Эксперты говорят: на рынок давит то, что в Киеве растет количество смарт-новостроек.

Согласно данным украинских экспертов в сфере недвижимости, по сравнению с 2015 годом цены на квартиры упали на 24%, за 2016 год снизились на 10%, а за I квартал 2017 года наблюдается снижение на 1%. Так, если два года назад «однушку», требующую ремонта, невозможно было купить дешевле $ 48 тыс., то сегодня однокомнатную отдают за $ 16−17 тысяч.

Интернет-сайты, предлагающие квартиры, переполнены объявлениями о продаже бюджетного жилья. Например, в Дарницком районе, на ул. Полесской, предлагают студию площадью 18 кв. м за $ 16 850, а в Шевченковском районе, на ул. Елены Телиги, квартиру площадью 28 кв. м отдают за $ 18 тыс., при этом хозяева готовы торговаться.



Квартира в хрущевке, площадью 22 «квадрата» — 19 тысяч, Шевченковский район

Также появилось немало интересных предложений квартир стоимостью до $ 30 тыс. К примеру, за квартиру с евроремонтом площадью 24 кв. м в кирпичном доме на Воскресенке просят $ 20 тыс. с торгом.



Квартира площадью 21 квадратный метр, Шевченковский район, хотят 19,5 тысячи долларов

Аналитик консалтинговой компании SV Development Сергей Костецкий отмечает, что цены в долларах могут и далее снижаться, так как спрос невелик. «Сегодня по Киеву около 50 тыс. предложений квартир. Некоторые продаются годами», — заверил он, добавив, что рынок недвижимости неинтересен покупателям. «Почти полностью отсеялись инвесторы, которые приобретали квартиры для заработка на последующей сдаче их в аренду. Повышение „коммуналки“ сделало этот вид бизнеса неинтересным. Никто не хочет вносить за съемную квартиру арендную плату и еще оплачивать нереальные платежки», — объясняет он. По мнению Костецкого, наибольшим спросом сейчас пользуются маленькие дешевые квартиры «для себя».

Аналитик рассказывает, что многие застройщики новых ЖК меняют приоритеты и начинают строить маленькие дешевые квартиры. «Они поняли, что упускают данный сегмент в то время, когда квартиры больших площадей продаются плохо. Поэтому сегодня мы наблюдаем популяризацию смарт-квартир в новостроях площадью 18−20 кв. м по $ 600−800 за квадрат».

О микроквартирах в Киеве мы писали в августе прошлого года. Тренд обнаружился очевидный — в десятке жилых комплексов предлагают построить квартиру площадью менее 22 квадратных метров. По цене 12−15 тысяч долларов.

Стоит отметить: у Киева нет установки сокращать строительство. Отсюда — огромное предложение и цены, которые позволяют практически любому решить свой жилищный вопрос.