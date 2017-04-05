«У меня отобрали дом», — в редакцию TUT.BY обратилась Марина Соловьева со своей историей о том, как почти достроила коттедж на Цнянском водохранилище, но застройщик расторг с ней договор долевого строительства и продал дом другому человеку. Судебные разбирательства длятся уже 4 года, Марина верит, что еще не все потеряно. За это время новый владелец жилье перестроил, получил техпаспорт и считает его своим.

Не согласны — заберем дом

— Началась эта история еще в 2003 году, — рассказывает Марина Соловьева. — Мы с мужем искали подходящий участок под строительство дома. Головная компания «Забудова» на тот момент имела большую задолженность фирме моего мужа, ООО «Круметторгсервис». Ее руководство предложило альтернативный вариант оплаты — участок под строительство на Цнянском водохранилище.

ООО «Круметторгсервис» заключило инвестиционный договор, по которому «Забудова - Стройкомплекс» должна была построить инфраструктуру: все коммуникации, дороги, тротуары, озеленение.

— Мы, со своей стороны, должны были вносить деньги за это. Сделать проект и построить дом мы должны были за свой счет, — объясняет Марина Соловьева. — Проект заказа — в «Творческой мастерской архитектора Здановича». Всю проектную документацию мы передали в «Забудову - Стройкомплекс», чтобы она сделала свои привязки к пятну застройки.



Проект дома «Творческой мастерской архитектора Здановича»

В 2006 году был залит фундамент, однако работы пришлось приостановить по требованию Мингорисполкома до 2011 года. К 2012 году на участке уже стоял дом с крышей. За 9 лет инфраструктуру «Забудова - Стройкомплекс» не построила, но стоимость сетей выросла в 3 раза. Многие дольщики возмутились и отказались доплачивать.



Примерно в таком состоянии находился дом Соловьевой после расторжения с ней договора. На фото видно, что новый владелец уже начал перестраивать дом — над гаражом появились стены второго этажа

В мае 2013 года «Забудова - Стройкомплекс» расторгла с «Круметторгсервис» договор в одностороннем порядке, обосновав это тем, что была просрочка платежей. Одновременно на счет фирмы мужа Соловьевой перевела 1,67 млрд рублей (193 тысячи долларов по курсу) — сумму, которую ООО «Круметторгсервис» уже внесло по договору. Когда платеж был возвращен обратно, «Забудова - Стройкомплекс» отправила эти деньги в нотариальную контору на «Круметторгсервис». Забрать оттуда деньги могли только представители фирмы.

Уже через неделю после расторжения договора «Забудова - Стройкомплекс» продала участок с домом, заключив договор с новым дольщиком, Петром Кругликовым.

В августе 2013 года «Круметторгсервис» обратился в Минский областной экономический суд с иском об установлении факта ничтожности расторжения договора и с требованием запретить совершать какие-либо действия с домом.

В ноябре судебное разбирательство приостановили на полтора года, так как по заявлению дольщиков РУВД Советского района Минска изъял у «Забудова - Стройкомплекс» всю бухгалтерскую документацию.

Сразу же после приостановки разбирательства «Забудова - Стройкомплекс» подает проектную документацию в БРТИ на получение техпаспорта на спорный дом — новый дольщик приступил к строительству, оформил права на землю. Ему осталось получить техпаспорт и зарегистрировать право собственности. Поэтому в сентябре 2014 года Марина Соловьева обращается в суд Советского района с иском о ничтожности сделки между «Забудова - Стройкомплекс» и Кругликовым. Суд накладывает запрет на регистрационные действия.





Проект, который предоставил Кругликов в БРТИ

В апреле 2015 года «Круметторгсервис» возобновляет процесс в экономическом суде. К процессу были привлечены эксперты. Они установили, что «Круметторгсервис» ничего «Забудовой - Стройкомплекс» не должен, на строительство дома застройщик затрат не понес. Стоит отметить, что согласно заключению экспертов, деньги дольщиков, переводимые на строительство инфраструктуры, использовались не по целевому назначению.



Выводы эксперта, представленные в экономическом суде

Решение экономического суда

В решении суда говорится: «Забудова - Стройкомплекс» незаконно расторгла договор с «Круметторгсервисом». В этом же году возбуждается уголовное дело по факту нецелевого использования средств дольщиков против директора «Забудова - Стройкомплекс».

«Договор расторгнут незаконно, но дом уже не ваш»

Дальше дело переместилось в суд Советского района. В нем появляется новый документ — акт приема-передачи жилого дома между «Забудовой - Стройкомплекс» и Кругликовым. В нем площадь дома увеличилась до 424 м², изменилась этажность, площадь.

В суде появляется и некое дополнительное соглашение к договору долевого строительства, в котором значится дом уже другой площади. Соловьева считает, что на самом деле «новое» строение — это ее дом, только перестроенный. Он не выходит за пределы утвержденного пятна застройки, но площадь увеличилась за счет достроенных помещений. Например, гараж Кругликов переделывает в жилое помещение, у открытой веранды появились стены, и она уже стала жилым помещением. В суде Кругликов заявляет, что он за полтора года построил дом по проекту архитектора Василевской. В суде также был предоставлен акт приемки-передачи объекта законченного строительства.

— На каждый строящийся объект градостроительный комитет Мингорисполкома выдает разрешение на строительство, — объясняет Марина Соловьева. — Оно было выдано на мой дом по согласованному проекту — на строительство дома на 355 квадратных метров. То есть «Забудова — Стройкомплекс» и Кругликов непонятным для меня образом внесли изменения в утвержденный строительный проект.

В итоге суд выносит решение об отказе в иске: построен новый дом, по другому проекту, другой стоимости. А куда же делся дом Соловьевой?



Дом по адресу: ул. Лучайская, 6

Марина Соловьева обращается в Госконтроль для проверки предоставленного в суде акта ввода в эксплуатацию дома. В ходе проверки выяснилось, что акт ввода в эксплуатацию принят с нарушениями.

За нарушения порядка приемки в эксплуатацию строительного объекта КГК постановил привлечь к административной ответственности троих членов комиссии: главного инженера компании «Забудова — Стройкомплекс» Хаткевича и начальника капитального строительства Горбунова, а также архитектора Советского района Минска Микулу.



Из постановления КГК

Из постановления КГК

Госконтроль направляет материалы в прокуратуру Советского района, назначается проверка через ОБЭП.



Подписи членов приемочной комиссии под актом

В ходе проверки дополнительно выяснилось, что член приемочной комиссии архитектор Василевская на момент подписания акта ввода в эксплуатацию уже месяц как являлась Фединой и своей подписи не ставила. Она пояснила, что в 2013 году Кругликов обращался за изготовлением эскиза перепланировки дома № 6 по ул. Лучайской в г. Минске в компанию «Атлант-М Строй», где она работала техником-архитектором. Она выезжала на обмер дома — его площадь составила примерно 350 м². Эскиз был передан Кругликову, после чего он к ним больше не обращался, договор на изготовление проекта жилого дома с «Атлант-М Строй» не заключал.





Из постановления о направлении дела о подследственности

Из постановления о направлении дела о подследственности

Для установления подлинности подписей под актом приемки объекта в эксплуатацию была проведена почерковедческая экспертиза. Выяснилось, что подпись члена приемочной комиссии Боброва, директора «Адванс проект», ему не принадлежит.

— Более того, фирма, которая в акте значится как генеральный подрядчик, уже три года не вела никакой финансово-хозяйственной деятельности и никогда не выполняла строительных работ на объекте в районе Цнянского водохранилища, — говорит Марина Соловьева.

Прокомментировать ситуацию с появлением поддельной подписи в акте для TUT.BY Бобров отказался, но есть его показания в суде: акт он не подписывал, хотя подпись и похожа на его. Возможно, расписался за него главный инженер — но доверенности на это действие Бобров не давал.



Показания Боброва в суде Партизанского района Показания Боброва в суде Партизанского района

31 мая 2016 года дело отправляют в управление Следственного комитета по Советскому району, но его вернули с формулировкой, что не хватило времени для принятия решения.



Из объяснений сотрудника Минского городского агентства по государственной регистрации и земельному кадастру

В это время «Круметторгсервис» подал иск в суд Партизанского района по регистрации дома в БРТИ. Суд выносит решение, опираясь на решение суда Советского района — что это иной дом, иной стоимости, что строил его другой человек. Материалы по обэповской проверке попадают в архив.

Марина Соловьева обратилась в городскую прокуратуру.



Дом после перестройки

После аудиенции у прокурора города, 5 января 2017 года, возбуждается уголовное дело по факту подделки подписей. Прокуратура отправляет «Забудовой - Стройкомплекс» предписание отменить акт ввода в эксплуатацию.



Отказ Генеральной прокуратуры в возбуждении уголовного дела

А 26 января Генпрокуратура уголовное дело… закрыла. В постановлении называется и причина — «по истечении сроков давности».

— Это решение я пыталась обжаловать, и вот 27 марта мне пришло письмо, в котором говорится, что «уголовное дело было возбуждено без достаточных для этого оснований», — говорит Марина Соловьева. — В итоге мы имеем ситуацию 2013 года — договор расторгнут, дом продан. Кругликов уже оформил права собственности. Деньги у нотариальной конторы мы забрали и перевели на «Забудову - Стройкомплекс».

У Соловьевой накопилось много вопросов, которые она намерена задать генеральному прокурору, к которому надеется попасть на личный прием:

— Почему не принимается во внимание тот факт, что было решение экономического суда? Почему я не признана пострадавшей стороной? Почему не изучаются факты подлога документов? Почему закон не для всех? Почему виновные в сложившейся ситуации до сих пор не наказаны?

«Забудова - Стройкомплекс»: Все инстанции пройдены

Мы попросили изложить свое видение ситуации вторую строну конфликта — заместителя директора компании «Забудова - Стройкомплекс» Владимира Федорова. Он пояснил, что предприятие с 2009 года строит объект «Застройка кварталов малоэтажных жилых домов в районе Цнянского водохранилища». Являясь заказчиком, организация заключала договоры долевого строительства на участки, выделенные для застройки Мингорисполкомом. Один из участков был выделен «Круметторгсервису». В какой-то период времени эта фирма задержала выплаты по договору долевого строительства — просрочка была примерно 1,2 млрд рублей. Руководство «Забудовой - Стройкомплекс» решило расторгнуть договор долевого строительства с неплательщиком.

— Согласно списку очередников дольщиков «Забудова - Стройкомплекс» этот участок предложила Кругликову, который заплатил все эти задолженности и оплатил тот взнос, который ООО «Круметторгсервис» уже внесло ранее, — объясняет появление нового дольщика Владимир Федоров. — И эту сумму мы перевели на «Круметторгсервис». Примерно через полгода эти деньги вернулись на счет «Забудовой — Стройкомплекс». Одновременно мы узнаем, что ООО «Круметторгсервис» подало иск о признании того, что договор долевого строительства с ней расторгнут незаконно. В суде ООО «Круметторгсервис» отказалось от понуждения выполнять ранее заключенный договор долевого строительства.

Владимир Федоров признает, что процедура расторжения договора была выполнена неправильно: «По закону наша организация должна была обратиться в суд для расторжения договора. Но наш юрист расторг договор в одностороннем порядке, хотя он имел право только приостановить выполнение наших обязательств по договору».

После этого ООО «Круметторгсервис» начало требовать вернуть ей дом на участке, начались судебные процессы по отмене решений Мингорисполкома, БРТИ. Но, как говорит Владимир Федоров, пока шли суды и проверки, дом на этом участке был введен. Новый дольщик зарегистрировал на себя землю, получил техпаспорт.

По поводу появления акта ввода сдачи объекта строительства и подписей под ним Федоров пояснил, что подписи под актом не поддельные, просто кто-то за кого-то поставил свою подпись. Однако, по его мнению, эти нарушения не повод для отмены акта. Тем более что показания Боброва, по его мнению, не совпадают с действительностью:

— В объяснениях Госконтролю директор подрядной организации Бобров заявлял, что он не имел с нашей организацией никаких взаимоотношений. Однако в суде Партизанского района Минска я предоставил доказательство обратного — акт выполненных работ на 25 миллионов с печатью и подписью Боброва. И эти деньги были перечислены со счета «Забудовой» на счет «Адванс проект». В конце концов он признал, что деньги по акту выполненных работ все же переводились и он что-то строил.

Заместитель директора компании «Забудова - Стройкомплекс» считает, что в этом деле пора поставить точку — ООО «Круметторгсервис» проиграло все суды, прошло все инстанции:

— ДФР, Госконтроль, прокуратуры, суды — все инстанции были пройдены, и последняя — Генеральная прокуратура — вынесла окончательное решение, что удовлетворения в иске нет. Все инстанции пройдены.

«В этой ситуации пострадавший — я»





В этом споре есть и третья заинтересованная сторона, тот самый Петр Кругликов, который купил у «Забудовой - Стройкомплекс» спорный участок с недостроенным домом. По его мнению, к нему у Соловьевой не должно быть претензий, участок он приобрел на законных основаниях, дом построен и зарегистрирован правильно. В комментарии для TUT.BY он рассказал, что для него эта история длится почти четыре года:

— За два года до начала отношений с «Забудовой - Стройкомплекс» я узнал, что на Цнянском водохранилище продаются участки. Написал заявление на участок. Года через полтора позвонили из администрации предприятия, сказали, что очень много дольщиков не внесли оплату, показали несколько вариантов домов (неплательщиков. — Прим. TUT.BY).

Кругликов говорит, что пред тем как подписывать договор, он тогда предложил «Забудовой» конкретизировать отношения с владельцами этих домов. На момент заключения договора, как утверждает Кругликов, никаких судебных споров между «Круметторгсервисом» и «Забудовой — Стройкомплекс» не было. О том, что они судятся с Соловьевой по поводу этого участка, узнал только через год после заключения договора и выполнения всех его условий, когда начал оформлять землю на себя.

— Если бы она приехала в самом начале и по-человечески сказала, что у нее по поводу этого дома будет спор в суде с «Забудовой - Стройкомплекс», попросила бы не заключать договор с застройщиком, то я бы не стал ввязываться во все это, — говорит Кругликов П. — Я был бы не против, чтобы тогда «Забудова - Стройкомплекс» отдала мне выплаченные мною деньги или предложила другой дом. Но этого же не было… В этой ситуации я пострадавший.

Новый владелец спорного дома говорит, что он ничего не захватывал и Соловьева не имеет права предъявлять ему претензии: договор у него — с компанией «Забудова - Стройкомплекс», а не с фирмой мужа Соловьевой. По договору «Забудова - Стройкомплекс» построила и сдала ему дом, а он его принял согласно акту приема-передачи. Кругликов считает, что к судебным разбирательствам его привлекли незаконно и пытаются правдами-неправдами просто отобрать дом у многодетной семьи (у Кругликова четверо детей).

Петр рассказал, что он выплатил все деньги за дом «Забудовой - Стройкомплекс», а та — фирме «Круметторгсервис». Последняя этими деньгами пользовалась полтора года и вернула на счет «Забудовой - Стройкомплекс» только когда это выяснилось в суде.

— Фирма «Круметторгсервис» должна предъявлять претензии «Забудовой - Стройкомплекс», а не мне. У них свои отношения. Дом сдан три года назад и принадлежит мне. И это доказано во всех инстанциях. Теперь Соловьева обратилась в СМИ, чтобы расшатать ситуацию.

Все силовые структуры, которые есть в городе, занимались этим делом: ОБЭП, КГБ, исполком, Администрация президента, комитет по организованной преступности. Меня и всю мою семью проверяла больше года налоговая. Партизанский суд несколько раз разными составами рассматривал это дело, Советский — раза три, городской, экономические суды области, района, города…

Все вопросы подписания акта ввода, заключения и исполнения договоров подряда, регистрации права собственности были изучены судами и оценены во вступивших в силу судебных решениях. Мне абсолютно непонятно, почему свой конфликт с «Забудовой - Стройкомплекс» фирма «Круметторгсервис» пытается решить за мой счет?