﻿ Политолог о резолюции Европарламента: банально и предсказуемо. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Политолог о резолюции Европарламента: банально и предсказуемо

06.04.2017 18:51 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Депутаты Европарламента на пленарной сессии в Страсбурге приняли резолюцию, в которой осудили действия белорусских властей в отношении участников несанкционированных акций протеста 25 марта. В столице марш на "День воли" завершился задержаниями: некоторых граждан отпустили, некоторых наказали штрафами и административными арестами.

"(Европарламент) осуждает репрессии против мирных демонстрантов и различные акты репрессий, совершенные в ходе манифестаций 25 марта 2017 года", — говорится в документе.

По мнению политолога Павла Потапейко, организаторы несанкционированных акций протеста в Беларуси как раз и рассчитывали на определенную реакцию общественных и политических деятелей в Европе. 

Политолог о резолюции Европарламента: банально и предсказуемо
© Sputnik / Виктор Толочко
Европарламент принял резолюцию по Беларуси: пока без санкций

"Повод банальный и предсказуемый. У нас есть определенная категория общественно активных товарищей, которые делают одно и то же: выбегают на площадь, устраивают шествия несанкционированные абсолютно, что не приветствуется ни в одном государстве мира", — сказал Потапейко на радио Sputnik Беларусь.

Эксперт отметил, что белорусские правоохранительные органы действовали абсолютно правомерно, учитывая, что у части активистов были конфискованы "вспомогательные средства", которые несли угрозу порядку и безопасности в стране.

"Тем более странно видеть и слышать такую реакцию, когда определенные круги Евросоюза, образно выражаясь, включают "заезженную пластинку", — отметил Потапейко.

Политолог напомнил о том, что в соответствии с законодательством во многих европейских странах провокации, несанкционированные акции и прочие противоправные действия пресекаются правоохранительными органами достаточно жестко.

"Поэтому когда от нас хотят, чтоб мы себя как-то по-другому вели, это вызывает немало вопросов. Дело в том, что существует определенное лобби, которое контактирует с нашими так называемыми активистами. И эти люди последнее время были очевидно расстроены тем, что наблюдалось определенное сближение между Минском и странами Запада. И вот сейчас они наконец-то оказались  "в своей тарелке", — констатировал Потапейко.

Как уже сообщал Sputnik, в резолюции Европарламента, которая не носит обязательного характера, также содержится призыв к властям Беларуси немедленно освободить всех задержанных демонстрантов, правозащитников, журналистов, активистов и оппозиционеров, а также отказаться от их дальнейшего судебного преследования. Кроме того, по мнению евродепутатов, в стране должно быть проведено углубленное расследование всех случаев задержаний.

Европарламент предупредил, что иначе Европейский союз может применить в отношении высокопоставленных белорусских чиновников, ответственных за происходившее, новые ограничительные меры.

Комментарий политолога Павла Потапейко по поводу резолюции Европарламента  слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Политический эксперт назвал банальной и предсказуемой резолюцию Европарламента, в которой осуждаются действия белорусских властей в отношении участников...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Скандал в элитном поселке: "У меня отобрали дом и продали другому человеку"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.04.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика