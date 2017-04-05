Депутаты Европарламента на пленарной сессии в Страсбурге приняли резолюцию, в которой осудили действия белорусских властей в отношении участников несанкционированных акций протеста 25 марта. В столице марш на "День воли" завершился задержаниями: некоторых граждан отпустили, некоторых наказали штрафами и административными арестами.

"(Европарламент) осуждает репрессии против мирных демонстрантов и различные акты репрессий, совершенные в ходе манифестаций 25 марта 2017 года", — говорится в документе.

По мнению политолога Павла Потапейко, организаторы несанкционированных акций протеста в Беларуси как раз и рассчитывали на определенную реакцию общественных и политических деятелей в Европе.



© Sputnik / Виктор Толочко Европарламент принял резолюцию по Беларуси: пока без санкций

"Повод банальный и предсказуемый. У нас есть определенная категория общественно активных товарищей, которые делают одно и то же: выбегают на площадь, устраивают шествия несанкционированные абсолютно, что не приветствуется ни в одном государстве мира", — сказал Потапейко на радио Sputnik Беларусь.

Эксперт отметил, что белорусские правоохранительные органы действовали абсолютно правомерно, учитывая, что у части активистов были конфискованы "вспомогательные средства", которые несли угрозу порядку и безопасности в стране.

"Тем более странно видеть и слышать такую реакцию, когда определенные круги Евросоюза, образно выражаясь, включают "заезженную пластинку", — отметил Потапейко.

Политолог напомнил о том, что в соответствии с законодательством во многих европейских странах провокации, несанкционированные акции и прочие противоправные действия пресекаются правоохранительными органами достаточно жестко.

"Поэтому когда от нас хотят, чтоб мы себя как-то по-другому вели, это вызывает немало вопросов. Дело в том, что существует определенное лобби, которое контактирует с нашими так называемыми активистами. И эти люди последнее время были очевидно расстроены тем, что наблюдалось определенное сближение между Минском и странами Запада. И вот сейчас они наконец-то оказались "в своей тарелке", — констатировал Потапейко.

Как уже сообщал Sputnik, в резолюции Европарламента, которая не носит обязательного характера, также содержится призыв к властям Беларуси немедленно освободить всех задержанных демонстрантов, правозащитников, журналистов, активистов и оппозиционеров, а также отказаться от их дальнейшего судебного преследования. Кроме того, по мнению евродепутатов, в стране должно быть проведено углубленное расследование всех случаев задержаний.

Европарламент предупредил, что иначе Европейский союз может применить в отношении высокопоставленных белорусских чиновников, ответственных за происходившее, новые ограничительные меры.

Комментарий политолога Павла Потапейко по поводу резолюции Европарламента слушайте на радио Sputnik Беларусь.