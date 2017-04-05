По словам политолога, первая причина, которая привела к росту популярности в Европе правых партий — экономические трудности. Избиратели хотят видеть жесткого, волевого политика, который может заставить создать рабочие места.



© Sputnik Владимир Астапкович ЕС: тема прав человека будет ключевой в отношениях с Минском

"При этом с точки зрения безработных виноваты "понаехавшие", которые занимают их рабочие места, получают социальные пособия за счет, которых могли быть повышены их пособия. Правые политики готовы выкинуть всех "понаехавших", а их рабочие места и социальные пособия раздать тем, кто за них проголосует", — пояснил Кизима.

По его мнению, третьей причиной являются теракты. Правые политики говорят, что теракты являются результатом слишком либеральной политики. Действия силовых органов стеснены законодательством, чтобы пресечь теракты. Правые политики предлагают принять жесткие меры, на которые неспособны мягкотелые правые политики.

"Если мы посмотрим на США и Европу, слишком переборщили с либеральными реформами: родитель номер 1, родитель номер 2, гей-парады, сегодня это уже зашкалило. Все это подорвало существующие стереотипы, но они существуют не зря, если их убрать начинается хаос. Человек не понимает, что сейчас нормально то, что было ненормально во времена его школы. Люди теряют ориентиры и обращаются к сильным правым политикам", — резюмировал эксперт.