Руководство футбольного клуба «Боруссия» (Дортмунд) оштрафовало нападающего Пьер-Эмерика Обамеянга за использование маски Человека-паука во время празднования гола в матче чемпионата Германии с «Шальке-04», который завершился со счетом 1:1.



Фото: Reuters

Возможно, наказание последовало из-за того, что маска была от фирмы Nike, в то время как техническим спонсором дортмундцев является Puma.

Bild сообщает, что руководство «Боруссии» оштрафовало 27-летнего форварда на 100 тысяч евро.

Скандал разгорелся еще 2 апреля, на следующий день после игры. Уже тогда в СМИ заговорили о штрафе, но сумма не называлась даже приблизительно.

Накануне брат Обамеянга Вилли в Instagram опубликовал фото в той же маске, а рядом находился Пьер-Эмерик. Когда точно был сделан снимок, неизвестно.

Вообще же эпатажный Пьер-Эмерик Обамеянг и прежде выдавал подобные перформансы, облачаясь после забитых мячей в маски Человека-паука и Бэтмена.



Фото: Reuters



Фото: Reuters

Недавно Пьер-Эмерик Обамеянг подписал персональный контракт с компанией Nike до окончания карьеры на сумму 2 миллиона евро в год.

Видео: Footy Headlines

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