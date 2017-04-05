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Футболиста "Боруссии" оштрафовали на 100 тысяч евро за празднование гола в маске Человека-паука
Руководство футбольного клуба «Боруссия» (Дортмунд) оштрафовало нападающего Пьер-Эмерика Обамеянга за использование маски Человека-паука во время празднования гола в матче чемпионата Германии с «Шальке-04», который завершился со счетом 1:1.
Возможно, наказание последовало из-за того, что маска была от фирмы Nike, в то время как техническим спонсором дортмундцев является Puma.
Скандал разгорелся еще 2 апреля, на следующий день после игры. Уже тогда в СМИ заговорили о штрафе, но сумма не называлась даже приблизительно.
Накануне брат Обамеянга Вилли в
Вообще же эпатажный Пьер-Эмерик Обамеянг и прежде выдавал подобные перформансы, облачаясь после забитых мячей в маски Человека-паука и Бэтмена.
Недавно Пьер-Эмерик Обамеянг подписал персональный контракт с компанией Nike до окончания карьеры на сумму 2 миллиона евро в год.
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Руководство футбольного клуба "Боруссия" (Дортмунд) оштрафовало нападающего Пьер-Эмерика Обамеянга за использование маски Человека-паука во время празднования...
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