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КГБ Беларуси в рамках защиты экономических интересов государства вскрыта и пресечена коррупционная деятельность генерального директора ОАО «Ивацевичдрев» Владимира Шульги.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Комитет госбезопасности взял под стражу гендиректора «Ивацевичдрева» КГБ Беларуси в рамках защиты экономических интересов государства вскрыта и пресечена коррупционная деятельность генерального директора ОАО «Ивацевичдрев»...

Предполагается, что гендиректор из корыстной заинтересованности организовал преступную схему по поставке на возглавляемое им предприятие импортного сырья по завышенной стоимости через подконтрольные иностранные компании, сообщает сайт КГБ.Так, ОАО «Ивацевичдрев» для производства древесно-стружечной плиты осуществляет закупки импортного меланина. С 2014 года основными поставщиками данного сырья являлись иностранные компании «National Resources L.P.» (Литва) и «Great Imports/exports L.P.» (Шотландия). Установлено, что фактическими собственниками указанных иностранных компаний являются сын Владимира Шульги, а также близкий знакомый сына Непляхович А.В.Через указанные иностранные фирмы осуществлялась закупка меланина у китайских производителей по цене 750-800 долларов США за тонну и в последующем реализовывалась ОАО «Ивацевичдрев» по цене 1350-1400 евро за тонну. В результате предприятию нанесен ущерб в особо крупном размере на сумму не менее 224 720 евро.В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.424 Уголовного кодекса Республики Беларусь (злоупотребление властью или служебными полномочиями повлекшее тяжкие последствия.) Все они задержаны и помещены под стражу.КГБ продолжает проведение необходимых следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на выявление и документирование иных эпизодов противоправной деятельности задержанных.