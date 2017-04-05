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Из Беларуси депортируют трех украинских проповедников

06.04.2017 19:33 — Разное | Ежедневник  
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Из Беларуси депортируют трех украинских проповедников

Украинские граждане Владислав Ермолов, Леонид Намерчук и Ашот Саркисьян из миссии «Благая весть» после 15 суток ареста в Минске в 14.30 6 апреля должны прибыть самолетом в Киев.

«Три украинских проповедника освобождены из изолятора временного содержания и отправлены в аэропорт, откуда они будут депортированы самолетом в Киев за счет белорусской стороны», - заявил "Радио Свобода" консул Украины в Минске Александр Новоселов.

По словам консула, ему не удалось встретиться с украинскими проповедниками, он так и не имел с ними контакта. Но 5 апреля, сказал Новоселов, он был в изоляторе и встретился там с тремя другими украинскими гражданами, которые находятся под арестом.

«Там все в порядке с условиями пребывания, жалоб на содержание в них нет. Да и сам я вижу, что там нормальные условия», - сказал консул.

22 марта в Минске были задержаны христианские проповедники из Украины Ашот Саркисьян, Леонид Намерчук, Владислав Ермолов из миссии «Благая весть». Они собирались провести в Минске библейские семинары с участием южнокорейского проповедника, однако были задержаны и осуждены на 15 суток по обвинению в нецензурной брани.

Юрист минской церкви «Новая жизнь» Сергей Луканин заявил, что украинцы попали за решетку по ложному обвинению. По его словам, трое украинских граждан-протестантов договорились арендовать на 21-24 марта конференц-зал в одном из отелей, но заплатить не успели. Они планировали провести там несколько лекций, в которых должен был принимать участие проповедник из Южной Кореи Ким Джон Шу. «Благая весть» - протестантский движение, которое возникло в Южной Корее.

В настоящее время в минской тюрьме на улице Окрестина находится еще трое граждан Украины, задержанных в ходе разгона антиправительственных акций 25-26 марта.

 
Теги: Минск
 
 
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Украинские граждане Владислав Ермолов, Леонид Намерчук и Ашот Саркисьян из миссии «Благая весть» после 15 суток ареста в Минске в 14.30 6 апреля должны прибыть...

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