



Мировые цены на продукты питания упали в марте вследствие больших запасов в сочетании с благоприятными прогнозами производства.

Индекс продовольственных цен ФАО в марте составил в среднем почти 171 пункт, что на 2,8% ниже показателя за предыдущий месяц, оставаясь на уровне на 13,4% выше по сравнению с аналогичным показателем годом ранее.

Как сообщили "Ежедневнику" в ФАО, индекс цен на зерновые ФАО сократился с февраля на 1,8%, чему способствовало снижение цен на пшеницу и кукурузу. Сейчас он примерно сравнялся с уровнем марта 2016 года.

Индекс цен на растительное масло ФАО за месяц снизился на 6,2%. Котировки пальмового и соевого масла упали в марте на фоне улучшения прогнозов по производству, тогда как цены на рапсовое и подсолнечное масло также снизились в результате пополнения запасов.

Индекс цен на сахар ФАО снизился на 10,9% до самого низкого уровня с мая 2016 года в условиях слабого импортного спроса в сочетании с прогнозируемыми обильными поставками бразильского сахара на мировые рынки вследствие хорошего урожая и замедления внутреннего спроса на сахар для производства биоэтанола.

Обильное предложение молочных продуктов привело к снижению Индекса цен на молочные продукты ФАО на 2,3% по сравнению с прошлым месяцем, который, однако, оставался значительно выше уровня в марте прошлого года.

Индекс цен на мясо ФАО вырос на 0,7%, что было обусловлено устойчивым импортным спросом в Азии.

Первый прогноз ФАО по зерновым рынкам на 2017-2018 годы

Мировое производство зерновых в 2017 году прогнозируется на уровне 2 597 млн тонн, что всего на 9 млн тонн меньше рекордного показателя 2016 года, говорится в последнем докладе по предложению зерновых и спросу на зерновые .

Этот первый прогноз ФАО во многом будет зависеть от климатических условий в ближайшие месяцы и решения фермеров, зависящего от динамики цен, по выбору высаживаемых культур.

Небольшое снижение производства зерновых с 2016 года связано с ожидаемым сокращением производства пшеницы в мире. Теперь ожидается, что в 2017 году оно упадет на 2,7% до 740 млн. тонн, главным образом, в результате снижения цен на посадочные материалы в Австралии, Канаде и Соединенных Штатах Америки.

В то же время ожидается, что общий объем производства фуражного зерна в 2017 году достигнет новой рекордной отметки в 1353 млн тонн в основном благодаря резкому росту производства в Бразилии и Аргентине, а также восстановлению производства в Южной Африке после прошлогодней засухи.

Ожидается, что мировое производство риса вырастет на 1% до 504 млн тонн, поскольку увеличение посевных площадей в Индии и Индонезии, а также увеличение урожаев в Бразилии и Китае должно более чем компенсировать снижение урожая в других регионах, в том числе в Шри-Ланке, пострадавшей от засухи.

Спрос на зерно и его запасы

Ожидается, что потребление зерновых в мире вырастет лишь на 0,8% в 2017 году до 2597 миллионов тонн. Замедление темпов роста по сравнению с прошлым годом, когда рост составил 2,2%, отражает снижение спроса на зерновые в качестве кормов для животных и биотоплива, такого как этанол.

Исходя из прогнозов по производству и потреблению, первый прогноз ФАО по мировым запасам зерна на конец 2017/18 года составляет 680 млн. тонн. Это всего на 2 млн тонн меньше по сравнению с предыдущим сезоном, и соотношение мировых запасов к потреблению останется на уровне 25,4%.

Согласно прогнозам, запасы пшеницы вырастут на 2,5% до 246,6 млн тонн, тогда как запасы кукурузы, напротив, снизятся на 4% до 207 млн тонн в результате резкого сокращения производства в Китае и США.

Мировые запасы риса, по прогнозам, останутся в целом стабильными на уровне 170 млн тонн.