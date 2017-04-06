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Задержаны глава ОАО «Ивацевичдрев» и его сын

06.04.2017 20:55 — Разное | БДГ  
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Уголовное дело возбуждено в отношении генерального директора предприятия Владимира Шульга и его подельников, которые нанесли ущерб предприятию в особо крупном размере на сумму не менее 224 720 евро.

Фигуранты закупали импортное сырье по завышенной стоимости через подконтрольные иностранные компании, сообщил пресс-служба КГБ.

ОАО «Ивацевичдрев» для производства древесно-стружечной плиты закупал импортный меланин. С 2014 года основными поставщиками данного сырья являлись иностранные компании «National Resources L.P.» (Литва) и «Great Imports/exports L.P.» (Шотландия).

Меланин закупался в Китае через данные компании по цене 750-800 долларов США за тонну. А на предприятие его реализовывали уже по цене 1350-1400 евро за тонну.

Однако в результате расследования КГБ было установлено, что фактическими собственниками указанных иностранных компаний являются сын Шульги и его близкая знакомая Непляхович А.В.

В результате ОАО «Ивацевичдрев» нанесен ущерб в особо крупном размере на сумму не менее 224 720 евро.

В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 424 Уголовного кодекса Республики Беларусь (злоупотребление властью или служебными полномочиями повлекшее тяжкие последствия). Все они задержаны и помещены под стражу.

Бывший глава концерна «Беллесбумпром» Владимир Шульга был назначен на пост гендиректора ОАО «Ивацевичдрев» в конце 2012 года, когда Александр Лукашенко отстранил от работы генерального директора Бориса Михнюка.

«Могу точно сказать, такого завода, как сейчас, который местами в мусорку превратился, у вас точно не будет. И это сделаете вы, возможно, с новым директором. Надо завтра в правительстве рассмотреть вопрос – Шульгу направить сюда директором завода, пока не наведет порядок», – распорядился тогда президент.

 
 
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Уголовное дело возбуждено в отношении генерального директора предприятия Владимира Шульга и его подельников, которые нанесли ущерб предприятию в особо крупном...

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