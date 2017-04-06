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Матюшевский назначен председателем набсовета Беларусбанка

06.04.2017 19:55 — Разное | БДГ  
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Информация об избрании Василия Матюшевского председателем наблюдательного совета Беларусбанка опубликована на сайте компании ОАО «Беларусбанк».

Напомним, Матюшевский является первым заместителем премьер-министра Беларуси. 

На сайте банка также сообщается, что заседание наблюдательного совета банка состоялось на прошлой неделе, в ходе его были избраны председатель и его заместители.

Пост первого заместителя председателя набсовета занял министр экономики страны Владимир Зиновский, заместителем члены совета избрали председателя Государственного комитета по имуществу Андрея Гаева.

На заседании были назначены также председатели комитетов при наблюдательном совете и утверждены составы комитетов.

 
 
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Информация об избрании Василия Матюшевского председателем наблюдательного совета Беларусбанка опубликована на сайте компании ОАО «Беларусбанк». Напомним,...

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