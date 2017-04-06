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Лукашенко: Что такое споры по нефти и газу, если под носом гибнут люди?

06.04.2017 18:51 — Разное | БДГ  
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Президент Беларуси заявляет, что на фоне теракта в метро Санкт-Петербурга все проблемы с Россией отошли на задний план.

«Вы знаете, что были многие противоречия, проблемы в отношениях Беларуси и России по определенным вопросам. И это напрягало и меня, и президента Путина. Все было неприятно, тем более между нашими государствами», - рассказал Александр Лукашенко в интервью межгосударственной телерадиокомпании «Мир».

По словам Лукашенко, теракт в метро произошел в тот момент, когда они с Владимиром Путиным направлялись в место встречи.

«И все вот эти проблемы, которыми мы жили, может быть, несколько месяцев до нашей встречи - мы были полны решимости поспорить, разрубить этот гордиев узел, - все они отошли на задний план», - отметил президент.

«Мы поняли истинную ценность в этой жизни. Ну что такое споры по нефти, по газу и прочему, когда неожиданно у тебя под носом происходит террористический акт и гибнут люди, которых мы должны защитить», - сказал Лукашенко.

Президент подчеркнул, что после трагедии в метро Санкт-Петербурга вопросы безопасности и обороны на переговорах вышли на первый план, хоть они и были запланированы как основные.

Напомним, 3 апреля по итогам встречи президенты Беларуси и России сообщили о решении энергетических проблем в течение ближайших десяти дней. Россия предоставила Минску отсрочку по выплатам долгов.

 
Теги: Минск
 
 
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Президент Беларуси заявляет, что на фоне теракта в метро Санкт-Петербурга все проблемы с Россией отошли на задний план.

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