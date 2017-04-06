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Видеофакт: репетиция парада Победы к 9 мая в Алабино

06.04.2017 21:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Всего в репетиции участвовали 10 тысяч военных и 100 единиц техники, среди которой танки Т-90 и "Армата", российские бронеавтомобили "Тигр", а также ракетные комплексы "Тополь-М".

Видеофакт: репетиция парада Победы к 9 мая в Алабино
© RUPTLY.
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Парадные расчеты буду тренироваться в Алабино три раза в неделю, пока не начнутся ночные репетиции на Красной площади 27 апреля и 3 мая. Генеральная репетиция, по плану, пройдет 7 мая.

Также стало известно, что Минобороны России во время парада в Москве впервые покажет новейшую арктическую военную технику. Военным парадом будет командовать главнокомандующий Сухопутными войсками генерал-полковник Олег Салюков.

Парад Победы в текущем году пройдет в 28 городах России. По традиции, 9 мая в стране отметят годовщину победы над нацистской Германией.

 
 
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В подмосковном Алабино военнослужащие отрабатывали марш солдат, работу духового оркестра и проезд военной техники. Смотрите на видео, как прошла репетиция парада...

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