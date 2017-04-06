|
Видеофакт: репетиция парада Победы к 9 мая в Алабино
06.04.2017 21:01 — Разное | Sputnik Беларусь
Всего в репетиции участвовали 10 тысяч военных и 100 единиц техники, среди которой танки Т-90 и "Армата", российские бронеавтомобили "Тигр", а также ракетные комплексы "Тополь-М".
Парадные расчеты буду тренироваться в Алабино три раза в неделю, пока не начнутся ночные репетиции на Красной площади 27 апреля и 3 мая. Генеральная репетиция, по плану, пройдет 7 мая.
Также стало известно, что Минобороны России во время парада в Москве впервые покажет новейшую арктическую военную технику. Военным парадом будет командовать главнокомандующий Сухопутными войсками генерал-полковник Олег Салюков.
Парад Победы в текущем году пройдет в 28 городах России. По традиции, 9 мая в стране отметят годовщину победы над нацистской Германией.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В подмосковном Алабино военнослужащие отрабатывали марш солдат, работу духового оркестра и проезд военной техники. Смотрите на видео, как прошла репетиция парада...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)
Комментарии