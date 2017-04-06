Всего в репетиции участвовали 10 тысяч военных и 100 единиц техники, среди которой танки Т-90 и "Армата", российские бронеавтомобили "Тигр", а также ракетные комплексы "Тополь-М".

Парадные расчеты буду тренироваться в Алабино три раза в неделю, пока не начнутся ночные репетиции на Красной площади 27 апреля и 3 мая. Генеральная репетиция, по плану, пройдет 7 мая.

Также стало известно, что Минобороны России во время парада в Москве впервые покажет новейшую арктическую военную технику. Военным парадом будет командовать главнокомандующий Сухопутными войсками генерал-полковник Олег Салюков.

Парад Победы в текущем году пройдет в 28 городах России. По традиции, 9 мая в стране отметят годовщину победы над нацистской Германией.