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Потапейко: правые европейские партии отстаивают национальные интересы

06.04.2017 19:58 — Разное | Sputnik Беларусь  
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По словам политолога, нынешние лидеры правых партий сделало немало, чтобы показать электорату себя в другом виде, чтобы снять с себя ярлыки и обвинения в ультраправом характере, а нередко их обвиняли в фашизме.

Потапейко: правые европейские партии отстаивают национальные интересы
© Sputnik/ Станислав Андросик, Валентин Филимонов
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Эксперт рассказал, что "правые партии пытаются косить под одну гребенку, но они показывают, что они нормальные партии и, что их не надо демонизировать. Сейчас уже не является "некомильфо" за эти партии голосовать".

"Если мы посмотрим на программы партий Марин Ле Пен и Герта Вилдерса, мы увидим, что они выступают за ценности своей страны, за настоящую демократию, а разнузданные либералы их подрывают", — констатировал Потапейко.

Основным фактора подъема популярности правых партий является правильно понятый национализм, то есть отстаивание национальных интересов.

"Вопросы беженцев, мигрантов и терактов приобрели сейчас также очень острый характер, конечно, это льет воду на мельницу тех партий, которые готовы ограничить все эти вещи", — резюмировал политолог.

 
 
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Правые европейские партии отстаивают подлинные национальные интересы, заявил на пресс-конференции в МПЦ Sputnik политический аналитик Павел Потапейко.

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