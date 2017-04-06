По словам политолога, нынешние лидеры правых партий сделало немало, чтобы показать электорату себя в другом виде, чтобы снять с себя ярлыки и обвинения в ультраправом характере, а нередко их обвиняли в фашизме.



© Sputnik/ Станислав Андросик, Валентин Филимонов Кизима: в Европе люди теряют ориентиры и обращаются к правым политикам

Эксперт рассказал, что "правые партии пытаются косить под одну гребенку, но они показывают, что они нормальные партии и, что их не надо демонизировать. Сейчас уже не является "некомильфо" за эти партии голосовать".

"Если мы посмотрим на программы партий Марин Ле Пен и Герта Вилдерса, мы увидим, что они выступают за ценности своей страны, за настоящую демократию, а разнузданные либералы их подрывают", — констатировал Потапейко.

Основным фактора подъема популярности правых партий является правильно понятый национализм, то есть отстаивание национальных интересов.

"Вопросы беженцев, мигрантов и терактов приобрели сейчас также очень острый характер, конечно, это льет воду на мельницу тех партий, которые готовы ограничить все эти вещи", — резюмировал политолог.