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Краудфандинг для коворкинга с проведением хакатонов: как белорусы знают современную терминологию

07.04.2017 02:52 — Разное | Ежедневник  
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Краудфандинг для коворкинга с проведением хакатонов: как белорусы знают современную терминологию

Насколько жители Беларуси интересуются инновациями и знают инновативы, т.е. названия этих новшеств?

Ответ на этот вопрос решили дать аналитики Центра европейской трансформации (ЦЕТ). По их инициативе компания «Сатио» провела национальный социологический опрос, в котором приняло участие 1988 белорусов.

Список новых мудреных слов, который эксперты ЦЕТ  предложили респондентам, включал в себя как действительно новые, так и уже достаточно укоренившиеся термины, которые, тем не менее, можно рассматривать в качестве инновационных. Ведь они по-прежнему маркируют сферы, в которых продолжается социальные изменения или интеллектуальные разработки. При этом терминология, которую решили оценить представители ЦЕТ, взята из разных областей, но преимущественно из сферы социальных и культурных инноваций, связанных с новыми формами организации времени и пространства, образования и занятости, взаимодействия людей друг с другом и со средой.

Уровень знания инновативов,%

Краудфандинг для коворкинга с проведением хакатонов: как белорусы знают современную терминологию

Таким образом самыми загадочными словами для белорусов стали "хакатон" (значение знают лишь 1,7% опрошенных), "краудфандинг" (значение знают лишь 3,3% опрошенных) и "коворкинг" (значение слова известно 3,9% опрошенных). 

Как отметили эксперты, результаты опроса показали, что за исключением слова «вышиванка», получившего за последние два года, благодаря совместным усилиям независимых инициатив и государственных структур, действительно широкое распространение в Беларуси, уровень знания остальных инновативов из социальной и культурной сферы не преодолевает 20-процентного барьера.

Большую известность имеют инновативы технической сферы, новшества же в социальных, трудовых, культурных отношениях (даже такие достаточно давно практикующиеся в Беларуси, как фриланс) имеют довольно ограниченный круг употребления.

«Анализ коэффициентов корреляции между уровнем знания разных инновативов позволяет выделить своеобразные «знаниевые комплексы», т.е. слова и термины, знание которых идет «пакетом». Эти «пакеты», за редким исключением, определяются общим уровнем известности того или иного нового слова и явления», - говорится в исследовании.

Так, наиболее тесно связанным между собой является комплекс слов: «коворкинг — краудфандинг — коучинг — хакатон», наименее известных беларусам. Еще один комплекс немного более распространенных понятий: «фриланс — стрит-арт — опен-спайс — смарт-сити».

Эксперты перевели все пространство знаний задействованных инновативов в балльные оценки и попробовали разбить весь массив опрошенных по общей оценке богатства их «словаря».

В результате, как подытожили эксперты ЦЕТ, «анализ степени знакомства респондентов с тезаурусом конкретных инноваций (преимущественно социальных) показывает, что высокий уровень знания предложенных в исследовании инновативов демонстрирует почти каждый десятый беларус (9,1%), около трети респондентов (32,6%) попадает в группу со средним уровнем, немногим более половины (54,2%) практически не знакомы с терминами, маркирующими новые формы организации времени и пространства, образования и занятости, взаимодействия людей друг с другом и со средой. Уровень знания инновативов имеет четкую корреляцию с возрастом, образованием и местом проживания».

То есть, более молодые, образованные, проживающие в городах белорусы гораздо лучше осведомлены об инновациях, чем их пожилые, необразованные антиподы.   

 
Теги: знакомства
 
 
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