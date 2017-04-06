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Топ-10 стран, у женихов из которых пользуются популярностью белоруски

07.04.2017 01:41 — Разное | Ежедневник  
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Топ-10 стран, у женихов из которых пользуются популярностью белоруски

фото realbrest.by

Традиционно белорусские дамы чаще выходят замуж за представителей иностранных государств, чем белорусские мужчины женятся на иностранках.

Поэтому «Ежедневник», на основании данных Белстата,  решил составить рейтинг самых «востребованных» государств у наших соотечественниц.

Первое место, безусловно, в данном рейтинге занимает Беларусь. Из 64 536 зарегистрированных в нашей стране браков 61 373 жениха было выбрано из белорусов.

На втором месте оказалась Россия. 1292 мужчины прибыло к нам связать себя узами брака из этого государства.

Традиционно на третьей строчке – Украина. Из южной соседки в Беларусь явилось в прошлом году 638 женихов.   

А вот на четвертой позиции – «другие государства вне СНГ». То есть это те страны мира, с которыми Беларусь не связана прочными миграционными узами. Во всяком случае – пока. Оттуда за нашими красавицами заявились 533 мачо.

На пятой строчке – «другие государства СНГ». Здесь география более понятна, так как кроме Беларуси, РФ и Украины иных государств СНГ в списке нет. В итоге 229 гостей из южных республик повели белорусских девушек под венец.

На шестой позиции загадочные мужчины «без гражданства».  Таких женихов в 2016 году обнаружилось 89 человек. Очевидно, эти люди находятся в процессе получения гражданства и потому их страновая принадлежность зависла в воздухе.

 На седьмом месте – друзья из Израиля. 82 израильтянина сочетались браком в минувшем году с белорусками.

Восьмую строчку заняли литовцы, так как 72 из них прибыли за женами в Беларусь.

Немного отстали немцы. 70 гостей из Германии в прошлом году остановили свой выбор на белорусских невестах.

И замыкает «десятку» Польша. 38 жителей этой страны в прошлом году пришли к выводу, что никого прекраснее белорусок нет на свете.

С этим выводом мы полностью согласны.    

 
 
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Традиционно белорусские дамы чаще выходят замуж за представителей иностранных государств, чем белорусские мужчины женятся на иностранках.

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