В пятницу начинается крупнейший с момента обретения независимости гандбольный турнир на территории Беларуси — Финал четырех SEHA Gazprom-лиги.





В Брест приезжают три команды, входящие в топ-10 континента. В прошлом году «Веспрем» чудом упустил победу в Лиге чемпионов. «Загреб» является двукратным обладателем Кубка чемпионов и исторически — самой сильной командой Балкан. «Вардар» три последних сезона останавливался в шаге от Финала четырех лиги чемпионов. Возможно, сегодня это самая амбициозная команда в Европе. Владельцы македонского чемпиона не жалеют средств: построен новый дворец, подписываются звездные игроки. Среди них и правый полусредний Дайнис Криштопанс из БГК, который по окончании сезона сменит Брест на Скопье.

Ранее финал четырех принимали хорватские Загреб (2012) и Вараждин (2016), македонский Скопье (2013), сербский Нови-Сад (2014) и венгерский Веспрем (2015). Выбор Бреста в качестве места проведения Финала четырех — не столько дань ротации, сколько признание БГК им. Мешкова, последние несколько лет выступающего и в плей-офф лиги чемпионов. Мешковцы дважды становились вице-чемпионами SEHA-лиги, а в прошлом году едва не сотворили главную сенсацию турнира: лишь несколько секунд не хватило БГК, чтобы удержать победу над финалистом Лиги чемпионов-2016 «Веспремом». Однако в итоге основное время завершилось вничью, а по пенальти был сильнее венгерский гранд.

Можно предположить, что БГК приложит максимум усилий, чтобы сотворить сенсацию в полуфинале. Характер, воля и класс брестчан могут стать серьезным противоядием в борьбе с венгерским грандом. Очень многое дал команде прошедший успешный сезон в Лиге чемпионов. Восьмикратный чемпион Беларуси побеждал чемпиона Бундеслиги «Райн Левен» и грозный «Вардар» дома, «Загреб» в гостях. Во многом команде помогала и мощная поддержка трибун, которая уже пару лет является в Бресте настоящим «восьмым игроком».

На пресс-конференции перед полуфиналом Сергей Бебешко констатировал желание одержать первую в истории БГК победу над «Веспремом».

«SEHA-лига в этом сезоне стала гораздо сильнее. Подтверждение тому — количество участников этого турнира в Лиге чемпионов: из десяти — семь. Попаcть в Финал четырех в этом году было для нас гораздо сложнее. Финал четырех проводится в Бресте. Для нас это очень важно. И не только в плане того, что от нас ждут победы в этом турнире. Это праздник. Подобные мероприятия не часто проводятся в Беларуси. Тому подтверждение — большой ажиотаж со стороны прессы, болельщиков. Что касается предстоящего матча с „Веспремом“, то, думаю, нам достался самый сильный соперник. В прошлом сезоне наша игра в полуфинале против „Веспрема“ закончилась неудачно. В основное время сыграли вничью, потом уступили по пенальти. В этом сезоне у нас команда немного изменилась. Но снова есть проблемы с травмированными. Игра для нас очень важна. Мы настроены на то, чтобы впервые в истории обыграть „Веспрем“. Это единственная команда из участников Финала четырех, которую мы не никогда не обыгрывали. Для нас это очень важный момент. Естественно, прекрасно знаем силу соперника. Надеемся, что благодаря нашей прекрасной публике мы достигнем позитивного результата.»

Вчера команды-участницы Финала четырех начали прибывать в Брест. Первый «десант» приземлился в аэропорту города над Бугом из Загреба. Помимо «Загреба» и «Вардара» одним и тем же бортом прибыли официальные лица SEHA-Газпром-Лиги. Команды расположились на базе санатория «Солнечный», что неподалеку от Бреста. Традиционные хлеб-соль, небольшое музыкальное приветствие несомненно подняли командам настроение.

















Возле Дворца спорта развлечения будет организована фан-зона. Всевозможные активности для болельщиков, открытые кафе, выступления творческих коллективов из Бреста. Ну, а каждому поединку Финала четырех будет предшествовать красочное предматчевое шоу с выступлениями известных музыкантов, которое начнется за полчаса до начала игры. И чтобы его не пропустить, естественно, придется позаботиться о том, чтобы заблаговременно занять места на трибунах.

Пятница 7 апреля.

18.30. «Вардар» — «Загреб»

21.00. БГК им. Мешкова — «Веспрем»

Воскресенье 9 апреля.

18.30. Матч за 3-е место.

21.00. Финал.