В этом году в чемпионате Беларуси по дрифтингу за победу будут сражаться около 40 спортсменов. Это означает, что популярность дрифтинга растет, в нем появляются новые участники. Дрифтинг — очень эффектный автоспорт, но насколько дорогой? AUTO.TUT.BY узнал, как построить дрифт-кар по цене бюджетного седана.





Дрифтеры — это не те дорожные хулиганы, которые робко пытаются поставить свою BMW E30 или Ford Sierra в малоуправляемый занос на пустой парковке. Настоящий дрифтер — это профессиональный гонщик-спортсмен, который демонстрирует умение ехать в заносе на скорости далеко за сотню только на специальном треке. И на специально подготовленном автомобиле.

Дрифт за 500 долларов

Разобраться с нюансами постройки дрифт-кара помог Юрий Сплошной, известный в мире автоспорта как Юрий Пага. Мы встретились у него в гараже, где Юра собирает к сезону дрифтовый Nissan. Нас интересует, какой требуется бюджет для постройки болида начального уровня.





— «Жигули» за пятьсот долларов! Недавно и у нас эта тема стала популярной, хотя россияне уже давно делают. Просто покупают обычные «Жигули», переделывают рулевые сошки, заваривают задний редуктор, ставят хорошую резину шипованную. И все! А потом едут на замерзшее озеро. Я катался — удовольствия масса! Тачка не ломается, ты на ней без перерыва можешь ехать час, она не перегреется. Нагрузки нет, колеса крутятся легко. Бюджет постройки такого автомобиля — 500 долларов. И самое интересное, что я катался на дрифтовом Nissan по льду — вообще не вставило. Машина тяжелая, инерция ее несет, в заносах подвисаешь. А «жигули» — класс! Дави на газ, работай рулем — и она кажется гораздо веселее, чем «Ниссан».





«Уставший» мотор в таких «жигулях» чаще всего меняют на «нивовский» объемом 1,7 литра. Новый он стоит порядка 600 долларов. Берут именно его, потому что он считается более тяговитым. У кого бюджет позволяет, ставят уже относительно мощные 16-клапанные инжекторные агрегаты. Но как показала практика, необязательно должен быть мощный мотор. Правильные настройки подвески тоже решают ситуацию. Машина едет быстро, и ей хватает семидесяти «лошадок».

Выбираем BMW и строим дрифт-кар с нуля

«Жигули» на льду — это, конечно, очень бюджетное решение для начинающего дрифтера, но все же интересен вариант постройки автомобиля уровня чемпионата Беларуси. Дрифт сейчас набирает популярность, им все хотят заниматься. Можно купить готовый гоночный автомобиль. Сильно подержанный вариант будет стоить около 5 тысяч долларов. Но если есть руки, инструмент и время, то строить начинают с нуля.

— Самый бюджетный вариант для начинающего дрифтера — BMW серии E36. А сейчас уже даже и Е46 можно рассматривать. Почему BMW? Потому что все уже знают, что это такой конструктор «Лего», где легко поменять почти все агрегаты. Под капот можно всунуть любой из двигателей БМВ — вместо 1,6 поставить 2,5 или 2,8 литра. И все это без особых переделок. Сами моторы от BMW на разборках тоже не так дороги. 2,5-литровый долларов четыреста стоит, возможно, немного больше.





Важный совет: нет смысла упираться и искать машину с мощным двигателем, потому что его все равно придется менять. Те, кто подходят к вопросу профессионально, всегда покупают автомобиль с самым слабым мотором в гамме. Главное, чтобы кузов был в хорошем состоянии.

Самое дорогое в шасси — амортизаторы

— Как я уже говорил, все BMW — это своеобразный конструктор со множеством взаимозаменяемых деталей. Например, задние рычаги у E36 и E46 можно менять друг с другом. Как правило, если нужна надежность при зацепе, ставят кулаки от E46. Чтобы не рвало полуоси, их берут с E39 или E46 330d. Это тоже все стоит дешево. Приводы — 15−20 долларов. Рычаги в районе 20−30 долларов. После этого приходит очередь амортизаторов. На стандартных машина валкая, ее неудобно перекладывать на виражах. Она раскачивается, плохо контролируется. У нас сейчас выбор китайских и тайваньских амортизаторов просто огромен. Наверное, это будет в бюджетной машине самая дорогая покупка — около 500−600 долларов будет стоить комплект хороших спортивных амортизаторов. Но это важный элемент, который все меняет. Машина начинает нормально управляться.

В обязательную программу постройки дрифт-кара входит борьба с лишним весом стандартного автомобиля. Если в его гражданской жизни мы этого не замечаем, то в спорте каждый килограмм имеет значение.





— В машине есть много мест, которые можно безболезненно удалить. В первую очередь вырезают сзади «кастрюлю». Это днище багажника с выемкой под запаску. Вырез просто накрывают тонкой жестью или листом алюминия. Потом можно убрать родной бак, поставить алюминиевый меньшего объема. Дальше срезают передние так называемые брызговики. Они не несут нагрузки. Срезается все до «стаканов». Потом «обдирается» салон, снимаются обшивки дверей, стоек, крыши. Вот так по чуть-чуть везде — и собирается огромная куча металла и пластика, которая может весить до 200 килограммов. Это очень много для автомобиля мощностью, например, 170 сил.

Обычно при постройке машины не занимаются установкой каких-то блокировок дифференциала в заднем мосту. Этот элемент попросту заваривается. И даже если есть какие-то заводские блокировки, их тоже убирают, потому что это будет слабым местом. Заварить — надежнее. «Бэушный» редуктор совсем недорог — порядка 30−50 долларов.





Переднюю подвеску обычно переделывают самостоятельно. Переносят рулевую рейку, переваривают сошки (соединительные тяги), смещают шаровые опоры, чтобы добиться большего выворота передних колес. Если еще остались деньги, можно продолжать наращивать потенциал.

Дополнительные «лошади» — по желанию

— Дальше идет увеличение мощности двигателя. Моторы 2,5 и 2,8 литра легко турбируются. Можно купить китайский коллектор или соорудить его самому. Турбины используют либо китайские, либо с бэушных Subaru или Mitsubishi Evolution. Ставят стандартный блок управления с родного мотора, и все, эти машины даже имеют возможность какой-то настройки.

Коробки передач BMW достаточно крепкие, так что обычно их используют без каких-либо переделок. Юрий говорит, что даже в PRO-классе одна машина ездит на стандартной коробке. И никаких проблем нет.

— Коробка от трехлитровой дизельной «пятерки» держит 630 сил и 780 «ньютонов» момента. Мы даже какое-то время возили запасную с собой, а потом перестали. Все равно она не ломается. На разборках этот агрегат тоже стоит недорого, порядка 100 долларов. Вообще, на бюджетную машину многие детали подбираются именно от дизельных версий. Они лучше держат высокие нагрузки.

Шины — исключительно вопрос бюджета. Дешевле всего ездить на использованной резине, которую берут обычно на шиномонтажах. В принципе, можно ставить любые шины, но спереди должны быть более цепкие.





— Уже есть в продаже специальные шины для дрифтеров. Сейчас почти все ездят на WestLake. Да, это китайский производитель. Зато недорогой. Эта резина очень мягкая по составу, когда прогревается, прямо липнет к асфальту. Если смотреть бюджетные варианты, то стоить одно колесо будет 70 долларов.

Каркас безопасности закладываем в бюджет

Дрифт — это контактный вид автоспорта, поэтому стоит запланировать в бюджете установку каркаса безопасности. В этом году планируется провести три или четыре этапа стрит-класса, там каркас безопасности не нужен. Но пока еще не известно, какие там машины поедут, какие будут скорости. Потому что даже в стрит-классе есть очень быстрые автомобили.

— Есть бюджетный вариант — болтовой каркас. Это сборная конструкция из труб, которые просто прикручиваются в нужных местах кузова. Не надо сильно курочить салон автомобиля, максимум придется снять пару пластиковых накладок. И главное, что этот каркас всегда можно снять, поставить обратно пластик, и машина будет как новая.

Несмотря на кажущуюся доступность запчастей, все равно бюджет постройки дрифт-кара никак не меньше 12−13 тысяч долларов. И это без учета каркаса. Как говорит Юрий, сейчас совсем уж бюджетные машины никто не собирает. Хочешь ехать быстро — надо тратить деньги. Но одно дело построить машину, и другое — проехать весь чемпионат. Чтобы откатать сезон в чемпионате Беларуси, понадобится не меньше 20 тысяч долларов с учетом стоимости автомобиля. Участие в одном этапе обойдется примерно в тысячу долларов.





1-й этап чемпионата Беларуси по дрифту пройдет 30 апреля в Пинске на территории стадиона ДОСААФ.