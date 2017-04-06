В русскоязычной среде термин «чайлдфри» получил широкое распространение лишь в последние годы. В то время как на Западе он активно употреблялся с середины 1970-х. Чтобы понять значение этого слова, вовсе не обязательно владеть английским на продвинутом уровне. Чайлдфри — это люди, свободные от детей, или, как ещё говорится, добровольно бездетные. Причём слово «добровольно» здесь ключевое, так как чайлдфри совершают осознанный выбор в пользу отказа от рождения ребёнка и не имеют ничего общего с теми, кто не может иметь детей по физиологическим причинам.



slate.com

Как правило, на постсоветском пространстве такая жизненная позиция подвергается критике и осуждению. В наше сознание с детства закладываются непреложные истины: каждая девочка — будущая мать, материнство — высшее счастье. Ну, а если женщина в возрасте всё ещё бездетна, то что-то в её жизни пошло не так, и обществу остаётся лишь пожалеть обездоленную. Перспективу родов многие девушки воспринимают как неукоснительное обязательство перед социумом или такой же неминуемый биологический процесс, как смерть. И ведь если раньше выбора у них действительно не было, то сейчас достижения медицины сделали репродуктивный контроль реальностью. А значит, с точки зрения медицины, выбор есть, но большинство наших людей об этом как будто и не слышали.

Почему чайлдфри не хотят иметь детей?

Причины тому могут быть самые разные, самыми очевидными из них кажутся деньги и время. Процесс воспитания ребёнка — удовольствие дорогое, причем по мере взросления чада стоимость его потребностей только увеличивается. В реалиях нашей страны это зачастую оборачивается уменьшением личных расходов и фактически принесением себя в жертву ребенку. Многим приходится отказываться от любимой работы, заменяя её хоть и нелюбимой, но более прибыльной, либо той, которая гарантирует стабильность дохода. Чайлдфри критикуют общество, в котором необходимость деторождения навязывается всем семьям поголовно, независимо от их финансового состояния, так как именно такая политика становится причиной роста количества неблагополучных семей и сирот.



gulfnews.com

Если ещё пару веков назад слово «карьера» употреблялось исключительно в отношении мужчин, то сегодня возможность профессионального успеха есть и у противоположного пола. Теперь мать, жена и хозяйка — это далеко не единственные сферы для самореализации женщин. Да, некоторым барышням удаётся совмещать материнство с успешной карьерой, другим же это не под силу, и свой выбор они останавливают на любимой профессии.

Но самая важная причина ­- нежелание принимать на веру навязанные извне установки. Человечество не стоит на пороге вымирания, наоборот, во многих уголках планеты актуальна проблема перенаселения. Соответственно, деторождение не должно пропагандироваться как моральный или гражданский долг каждой семьи. Чайлдфри считают, что главным аргументом в этом вопросе должно быть искреннее желание пары завести ребёнка, а не навязанное кем-то «надо». И если этого желания у пары нет — это тоже нормально.

Что такое газлайтинг?

Еще один популярный термин в среде чайлдфри. Газлайтинг — это форма психологического насилия. Психологические манипуляции, призванные показать индивида «дефективным», «ненормальным», заставить человека сомневаться в объективности своего восприятия, а также в самой реальности. Любая бездетная молодая пара неоднократно сталкивается с вопросами в духе «когда ждать пополнения?» или «пять лет вместе, а детей еще нет?». Родители требуют от детей внуков, а все объяснения причин, по которым внуков они не дождутся, разбиваются о ставшие классическими аргументы в стиле «родишь — поймешь», «родишь — полюбишь» или «сейчас не хочешь, а потом будешь жалеть». Человек, который не хочет иметь детей, подвергается давлению со всех сторон, начиная от самых близких людей и заканчивая незнакомцами. Все они стремятся доказать, что такое мнение ошибочно или даже противоестественно. И многие, вопреки собственному желанию, этому давлению поддаются.





За что чайлдфри критикуют?

Вопреки желанию добиться толерантного отношения к своей жизненной позиции, некоторые чайлдфри совершенно не терпимы к представителям противоположного лагеря. Это наглядно прослеживается в тематических группах в социальных сетях, где вы сразу заметите обилее уничижительной лексики вроде «овулях» и «личинок». А виновниками всех бед в жизнях матерей и отцов признаются их дети. Проблемы родительства там нередко утрируются и демонизируются, что служит наглядным примером того, как глупо впадать из одной крайности в другую. Однако стоит понимать, что не все «добровольно бездетные» ведут себя подобным образом.

В конце концов, «детский вопрос» — это сугубо личное дело каждой семьи. А причины, по которым пары не хотят заводить детей, вполне естественны и понятны. Непонятно лишь то, почему в окружающих людях такой выбор до сих пор вызывает столько ненависти.