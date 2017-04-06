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Пентагон опубликовал кадры обстрела "Томагавками" сирийской базы

07.04.2017 08:40 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Два корабля ВМС США в ночь на пятницу выпустили 59 ракет "Томагавк" по базе Шайрат, находящейся в сирийской провинции Хомс. По информации Вашингтона, именно оттуда Дамаск ранее произвел атаку с применением химического оружия в провинции Хидлиб.

Пентагон опубликовал кадры обстрела "Томагавками" сирийской базы
© REUTERS
США нанесли по Сирии массированный ракетный удар

На авиабазе, как отмечается, кроме правительственных войск Сирии находились и российские военные. Сирийская сторона докладывает о четырех жертвах атаки, в свою очередь Вашингтон отмечает, что у него нет данных о погибших. В результате удара авиабаза была практически полностью уничтожена.

Также Минобороны США подчеркнуло, что целью удара был аэродром и инфраструктура, а не люди.

Национальная коалиция оппозиционных и революционных сил Сирии (НКОРС) в минувший вторник заявила о 80 жертвах атаки с применением химоружия в провинции Идлиб и 200 раненых. Вина за атаку была возложена на правительственные войска Сирии, однако командование правительственных войск решительно опровергла это обвинение, 

Минобороны России ранее сообщало, что ВВС Сирии нанесли удар в районе окраины населенного пункта Хан-Шейхун в провинции Идлиб, где на складе боеприпасов находилось химическое оружие, доставлявшееся в Ирак. К расследованию инцидента уже подключилась ООН и Организация по запрещению химического оружия, однако какие-либо выводы о виновниках произошедшего еще не публиковались.

 
 
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Министерство обороны США опубликовало кадры ракетного удара по сирийской авиабазе Шайрат. Сморите на видео, как запускали крылатые ракеты с американского...

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