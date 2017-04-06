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Ящик Пандоры: реакция мира на ракетный удар США по авиабазе в Сирии
07.04.2017 08:32 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 7 апр — Sputnik. Союзники США поддержали ракетный удар по сирийской авиабазе, а в России считают, что эти действия Трампа будет иметь далеко идущие последствия, потому что Америка втягивает в войну в Сирии.
США в ночь на пятницу произвели ракетный удар по правительственной базе в Сирии крылатыми ракетами, базирующимися на кораблях ВМС США. По данным Пентагона, всего было выпущено 59 ракет. Отмечалось, что целью ракетного удара США был аэродром Шайрат.
США координировали свои действия с союзниками перед нанесением удара по авиабазе в Сирии, и те поддержали планы Вашингтона, сообщил госсекретарь Рекс Тиллерсон.
"Мы очень тщательно координировались с нашими международными партнерами в смысле коммуникаций с ними по всему миру. Могу сказать, что ответ наших союзников в регионе и на Ближнем Востоке был в подавляющей степени в поддержку действий, которые мы предприняли", — сказал Тиллерсон журналистам.
"Стенки Трампа" множатся
Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев усомнился в перспективе создания коалиции Москвы и Вашингтона по Сирии после массированной ракетной атаки.
"Так или иначе, российские крылатые ракеты продолжают бить по террористам, а американские — по правительственным войскам, которые, собственно, войну против террористов и возглавляют", — написал Косачев на свой странице в Facebook.
Он высказал опасение, что с такими подходами желанная российско-американская антитеррористическая коалиция в Сирии, о которой столь много говорилось после прихода Трампа во власть, "почит в бозе, так и не успев родиться".
"Стенки Трампа» множатся. А ведь так хорошо все начиналось. Очень жаль", — отметил сенатор.
Удар американскими крылатыми ракетами по сирийской авиабазе сегодня ночью имеет на самом деле, помимо заявленного "наказать за преступление", только одну цель — порохом "проштамповать" вынесенный ранее вердикт об ответственности Асада за химическую атаку в Идлибе, констатировал политик.
Ящик Пандоры открыт
Действия США в Сирии ведут к непредсказуемым последствиям, американский президент Дональд Трамп открывает ящик Пандоры, пишут греческие СМИ об американском ракетном ударе по Сирии.
"Трамп, который "проклинал" вторжение в Сирию, сейчас его планирует", — пишет сайт военных новостей militaire.gr.
Как отмечается в комментарии, Трамп на протяжении всей предвыборной кампании шокировал международное общественное мнение многими своими взглядами.
"В том числе и греческое общественное мнение. Единственной темой, где он казался абсолютным реалистом, была внешняя политика. Трамп говорил, что он никогда не понимал, кого поддерживают США в таких странах, как Ливия и Сирия. Он публично спрашивал, почему Каддафи должен был быть свергнут и Ливия введена в хаос. Кажется, что все это очень быстро изменилось. Трамп, похоже, начинает свой первый поход и распорядился о наземной интервенции в Сирии", — пишет издание.
"Мы надеемся, что все это только угрозы и ничего более. В противном случае, он открывает ящик Пандоры", — говорится в комментарии.
Небезоблачные отношения Москвы и Вашиннтона
Зампред комитета Госдумы по обороне Андрей Красов назвал действия американской администрации безответственными и предположил, что не безоблачные отношения России и США после ночного удара еще более ухудшатся.
Трамп стал на один уровень с Обамой, который выпустил 900 тактических ракет по Ливии, и вместе с Бушем, который осуществил вторжение и разрушил всю государственность в Ираке, подчеркнул политик.
"Это новый виток эскалации на Ближнем Востоке. Эти необдуманные безответственные действия не вносят (вклад) в мировую безопасность, безопасность на Ближнем Востоке. Вполне возможны другие военные конфликты, расширение военных конфликтов", — заявил он.
С этой позицией согласен и председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.
"В XXI веке у каждого президента США была своя война на Ближнем Востоке, а то и две. Если Трамп войдет в Сирию, он встанет в ряд с Бушем и Обамой", — написал политик в своем микроблоге в Твиттере.
Примечательно, что свое заявление Пушков сделал буквально за час до появления сообщений о ракетном ударе США.
"Сильный" сигнал
Израиль полностью поддерживает удар США по авиабазе в Сирии как "сильный сигнал" о недопустимости применения химического оружия, который также должны услышать в Иране и КНДР, заявила пресс-служба премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху.
"Израиль полностью поддерживает решение президента Трампа и надеется, что этот сигнал о решительных намерениях перед лицом ужасных деяний режима (президента Сирии Башара) Асада будет воспринят не только в Дамаске, но и в Тегеране, Пхеньяне и других местах", — заявил Нетаньяху.
Акт агрессии
Россия потребует срочного созыва Совбеза ООН в связи с нанесение США ракетного удара по авиабазе в Сирии, этот удар можно рассматривать как акт агрессии против государства-члена ООН, заявил РИА Новости глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров.
"Россия прежде всего потребует срочного созыва Совбеза ООН. Это можно рассматривать как акт агрессии США против государства ООН", — цитирует
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В российском парламенте сравнивают удар США по сирийской авиабазе с бомбардировками в Югославии и началом интервенции в Ирак.
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