МИНСК, 7 апр — Sputnik. Союзники США поддержали ракетный удар по сирийской авиабазе, а в России считают, что эти действия Трампа будет иметь далеко идущие последствия, потому что Америка втягивает в войну в Сирии.

США в ночь на пятницу произвели ракетный удар по правительственной базе в Сирии крылатыми ракетами, базирующимися на кораблях ВМС США. По данным Пентагона, всего было выпущено 59 ракет. Отмечалось, что целью ракетного удара США был аэродром Шайрат.

США координировали свои действия с союзниками перед нанесением удара по авиабазе в Сирии, и те поддержали планы Вашингтона, сообщил госсекретарь Рекс Тиллерсон.

"Мы очень тщательно координировались с нашими международными партнерами в смысле коммуникаций с ними по всему миру. Могу сказать, что ответ наших союзников в регионе и на Ближнем Востоке был в подавляющей степени в поддержку действий, которые мы предприняли", — сказал Тиллерсон журналистам.

"Стенки Трампа" множатся

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев усомнился в перспективе создания коалиции Москвы и Вашингтона по Сирии после массированной ракетной атаки.

"Так или иначе, российские крылатые ракеты продолжают бить по террористам, а американские — по правительственным войскам, которые, собственно, войну против террористов и возглавляют", — написал Косачев на свой странице в Facebook.

Он высказал опасение, что с такими подходами желанная российско-американская антитеррористическая коалиция в Сирии, о которой столь много говорилось после прихода Трампа во власть, "почит в бозе, так и не успев родиться".

"Стенки Трампа» множатся. А ведь так хорошо все начиналось. Очень жаль", — отметил сенатор.

Удар американскими крылатыми ракетами по сирийской авиабазе сегодня ночью имеет на самом деле, помимо заявленного "наказать за преступление", только одну цель — порохом "проштамповать" вынесенный ранее вердикт об ответственности Асада за химическую атаку в Идлибе, констатировал политик.

Ящик Пандоры открыт

Действия США в Сирии ведут к непредсказуемым последствиям, американский президент Дональд Трамп открывает ящик Пандоры, пишут греческие СМИ об американском ракетном ударе по Сирии.

"Трамп, который "проклинал" вторжение в Сирию, сейчас его планирует", — пишет сайт военных новостей militaire.gr.

Как отмечается в комментарии, Трамп на протяжении всей предвыборной кампании шокировал международное общественное мнение многими своими взглядами.

"В том числе и греческое общественное мнение. Единственной темой, где он казался абсолютным реалистом, была внешняя политика. Трамп говорил, что он никогда не понимал, кого поддерживают США в таких странах, как Ливия и Сирия. Он публично спрашивал, почему Каддафи должен был быть свергнут и Ливия введена в хаос. Кажется, что все это очень быстро изменилось. Трамп, похоже, начинает свой первый поход и распорядился о наземной интервенции в Сирии", — пишет издание.

"Мы надеемся, что все это только угрозы и ничего более. В противном случае, он открывает ящик Пандоры", — говорится в комментарии.

Небезоблачные отношения Москвы и Вашиннтона

Зампред комитета Госдумы по обороне Андрей Красов назвал действия американской администрации безответственными и предположил, что не безоблачные отношения России и США после ночного удара еще более ухудшатся.

Трамп стал на один уровень с Обамой, который выпустил 900 тактических ракет по Ливии, и вместе с Бушем, который осуществил вторжение и разрушил всю государственность в Ираке, подчеркнул политик.

"Это новый виток эскалации на Ближнем Востоке. Эти необдуманные безответственные действия не вносят (вклад) в мировую безопасность, безопасность на Ближнем Востоке. Вполне возможны другие военные конфликты, расширение военных конфликтов", — заявил он.

С этой позицией согласен и председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

"В XXI веке у каждого президента США была своя война на Ближнем Востоке, а то и две. Если Трамп войдет в Сирию, он встанет в ряд с Бушем и Обамой", — написал политик в своем микроблоге в Твиттере.

В 21м веке у каждого президента США была своя война на Бл.Востоке, а то и две. Если Трамп войдет в Сирию, он встанет в ряд с Бушем и Обамой. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 6 апреля 2017 г.

​Примечательно, что свое заявление Пушков сделал буквально за час до появления сообщений о ракетном ударе США.

"Сильный" сигнал

Израиль полностью поддерживает удар США по авиабазе в Сирии как "сильный сигнал" о недопустимости применения химического оружия, который также должны услышать в Иране и КНДР, заявила пресс-служба премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху.

"Израиль полностью поддерживает решение президента Трампа и надеется, что этот сигнал о решительных намерениях перед лицом ужасных деяний режима (президента Сирии Башара) Асада будет воспринят не только в Дамаске, но и в Тегеране, Пхеньяне и других местах", — заявил Нетаньяху.

Акт агрессии

Россия потребует срочного созыва Совбеза ООН в связи с нанесение США ракетного удара по авиабазе в Сирии, этот удар можно рассматривать как акт агрессии против государства-члена ООН, заявил РИА Новости глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров.

"Россия прежде всего потребует срочного созыва Совбеза ООН. Это можно рассматривать как акт агрессии США против государства ООН", — цитирует Sputnik заявление Озерова.