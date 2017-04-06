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Эксперт: США необходимо сделать жест доброй воли в отношении Беларуси

07.04.2017 08:21 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Специалисты в ходе дискуссии отметили, что Беларусь понесла значительные утраты в ходе Первой мировой и не стоит недооценивать внимание к этой тематике в Беларуси, хотя республика будет представлена на мероприятиях в США не на самом высоком уровне.

Политический аналитик Павел Потапейко отметил, что никто из лидеров государств, приглашенных на мемориальные мероприятия в США не примет в них участие. По его словам, в мероприятиях также примут участие послы, включая представителей проигравших стран: Германии, Австрии и Венгрии.

Эксперт: США необходимо сделать жест доброй воли в отношении Беларуси
© REUTERS
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Заведующий кафедрой международных отношений Академии управления Сергей Кизима пояснил, что практика приглашать на подобные мероприятия первые лица является в дипломатии широко распространенной.

Эксперт уточнил, что лидер государства уже сам принимает решение, кто будет представлять на том или ином мероприятии страну.

Политологи обсудили вероятные контакты белорусской делегации с представителями американского политического истеблишмента в ходе мероприятий в Канзасе.

Американский политолог, профессор социальной географии Григорий Иоффе напомнил, что Олег Кравченко, который возглавляет делегацию, умеет взвешено донести позицию.

По его мнению, есть вероятность, что замминистра иностранных дел Беларуси на обратном пути посетит Вашингтон, где может провести ряд встреч.

Профессор Иоффе также, с сожалением, констатировал, что Беларусь не находится на первоочередной повестке дня американской политики и, зачастую, воспринимается сквозь призму стереотипов.

Эксперт: США необходимо сделать жест доброй воли в отношении Беларуси
© Flickr/ Robert Claypool
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Сергей Кизима в свою очередь отметил, что американо-белорусские отношения находятся в той точке, когда Беларусь, учитывая улучшение отношений, не видит позитивных итогов.

По его мнение, если США хотят произвести на Беларусь позитивное впечатление необходимо привлекать в Беларусь инвестиции, сделать жест доброй воли в отношении Беларуси.

"Беларусь — открытая страна и готова развивать отношения, но так, чтобы в наши внутренние дела не вмешивались грубо", — резюмировал Кизима.

В Канзас-Сити также приглашены лидеры стран, ветераны боевых действий, а также представители других государств, участвовавших в Первой мировой. Во время мероприятия пролетят самолеты ВВС США и французской пилотажной группы Patrouille de France.

Представлять Беларусь на памятной церемонии к столетию вступления США в Первую мировую войну будет замминистра иностранных дел Олег Кравченко.

 
 
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