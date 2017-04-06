МИНСК, 7 апр — Sputnik. США в ночь на пятницу впервые с начала многолетнего конфликта в Сирии нанесли массированный ракетный удар по авиабазе ВВС САР, сообщает Sputnik .

Удар нанесен крылатыми ракетами с кораблей ВМС США. Целью ракетного удара был аэродром Шайрат в провинции Хомс, на котором были и российские военные. По данным Пентагона, всего было выпущено 59 ракет. Сирийская сторона заявила о жертвах в результате атаки, у США таких данных нет.

Очевидцы в соцсетях разместили видео с ракетным ударом снятое с земли.

Breaking:we got video! Al Shaerat military airfield in #syria being bombed 58 minutes ago large ammo depot blasts,my sources near by sent it pic.twitter.com/gCz0nH0MAY — Steven nabil (@thestevennabil) 7 апреля 2017 г.

​Действующий американский президент Дональд Трамп переступил черту, которую не решался переступить его предшественник Барак Обама, который ограничивался военной поддержкой сирийской оппозиции.

"Пропорциональный" ответ

Трамп сообщил, что распорядился нанести ракетный удар по аэродрому в Сирии, с которого якобы была проведена химическая атака. Пентагон заявил, что целью ракетного удара был аэродром Шайрат в провинции Хомс.

RAW: United States launches cruise missiles into northern Syria https://t.co/hp6724pBhk pic.twitter.com/JZUByhZaPm — USA TODAY Video (@usatodayvideo) 7 апреля 2017 г.

Командование сирийской армии решительно отвергало обвинения в свой адрес в химатаке в провинции Идлиб и возложило ответственность за химическую атаку на боевиков и их покровителей. Минобороны РФ сообщило, что сирийская авиация нанесла удар в районе окраины населенного пункта Хан-Шейхун в провинции Идлиб по складу боеприпасов террористов, где находились арсеналы с химоружием, которое доставлялось в Ирак. Расследованием инцидента уже занялись ООН и Организация по запрещению химического оружия, однако пока они не публиковали каких-либо выводов о возможных виновниках произошедшего.

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Как заявил в четверг министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем, сирийские правительственные войска никогда не применяли и не намерены применять химическое оружие против мирных граждан и против террористов. Запасы химоружия были успешно вывезены из Сирии, в январе 2016 года ОЗХО объявила о полной ликвидации химарсенала страны. За химическое разоружение Сирии организация получила в 2013 году Нобелевскую премию мира.

Эвакуация персонала

Телеканал АВС передает со ссылкой на очевидца, что сирийские военные перед ракетным ударом США по авиабазе в сирийской провинции Хомс эвакуировали персонал и оборудование.



© REUTERS Аэродром Шайрат в провинции Хомс

​Авиабаза сирийских ВВС Шайрат, по которой был нанесен ракетный удар силами США, играет основную роль в поддержке правительственных сил в борьбе с террористической группировкой "Исламское государств"» (ИГ, запрещена в РФ) в провинции Хомс, заявил РИА Новости губернатор провинции Талал Барази.

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"Сирийская армия и вооруженные силы противостоят терроризму, особенно на востоке Хомса. И в последнее время достигнуты значительные успехи, были освобождены газовые месторождения и город Пальмира с окрестностями. Эта военная база к востоку от Хомса играет основную роль в поддержке боевых операций против ИГ, особенно в восточной части Хомса", — сказал Барази по телефону.

В Пентагоне сообщили, что пытались " минимизировать риск для персонала базы ", в том числе для российских военных, которые находились на этом объекте.

​Также в ведомстве заявили, что перед ударом поставили в известность российских военных по установленным каналам связи, которые используются для предотвращения конфликтов в Сирии.