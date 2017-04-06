Яна Тудвасева и Александр Самосюк входят в число пятидесяти лучших танцевальных пар мира в европейской программе. Работают на имя, а не за деньги, и готовятся выступить на Всемирных играх 2017 года. Белорусские танцоры рассказали SPORT.TUT.BY, кто их спонсирует, что такое «парные мозги» и сколько стоят авторские платья.





«Что бы я ни делала, партнер все равно лучше»

Начиная с 2015 года, Яна Тудвасева и Александр Самосюк являются бессменными чемпионами Беларуси по танцевальному спорту в одной из самых престижных категорий — европейской программе. Пару ребята образовали в 2014 году. Александр тогда вернулся из Канады после годичного обучения танцам, а Яна конфликтовала с предыдущим партнером.

— Саша, как и я, на тот момент танцевал в клубе Vikko, — вспоминает Яна. — Вижу, что один. В хорошей физической форме, не понтуется. Думаю, почему бы не поговорить с ним… Решилась, и все случилось за один день. Мы встретились после занятий в «универе». Саша «подобрал» меня на остановке, а до моего дома было пять минут езды на машине. Скороговоркой выложила свои соображения. Саша призадумался. Вечером того же дня прошла встреча с нашими родителями, которых считаем такими же членами команды, как и тренеров Владислава Ивановича и Ольгу Трибушевскую. Так и договорились танцевать вместе.

На чемпионате Европы 2014 года новый дуэт пробился в четвертьфинал, финишировав 19-м. А на первенстве мира того же года занял 26 место. Через год на мировом форуме Тудвасева и Самосюк были 23-ми, а в 2016-м стали 19-ми. На прошлогоднем Кубке Европы они остановились в шаге от пьедестала. Выступлениями на международной арене Яна и Саша демонстрируют прогресс и подтверждают звание лучшей танцевальной пары Беларуси.

— Как и в теннисе, в танцах есть мировой рейтинг, — добавила Яна. — Позиция определяется путем сложения очков, завоеванных на шести самых успешных для пары турнирах за год. Мы с Сашей сейчас находимся на 47-й строчке.

Текущий рейтинг ребят формируют следующие результаты: 8-е и 10-е место на этапах World Open в Кране и Варшаве соответственно, а также победа, два вторых и третье места на соревнованиях категории International Open.





Первым номером в этой паре выступает Александр. Не только потому, что в танцах ведет партнер. Это обусловлено багажом, который Саша собрал к 23 годам.

— Был чемпионом страны по десяти танцам в молодежной группе: первым в стандарте, вторым — в латинских танцах, — говорит Самосюк. — На чемпионатах мира и Европы по молодежи никогда не опускался ниже уровня полуфинала. Литовские, польские и российские тренеры, которые следят за конкурентами из других команд, были удивлены тем, насколько окрепшим я вернулся из Канады. Стал сильнее физически, начал уделять внимание режиму, подтянул теоретическую базу. Мне объяснили, что только разобравшись в терминах, можно наполнить смыслом танцевальные фигуры.





— Тянусь за Сашей, — признает Яна. — Он поменял мое отношение к танцам. Люблю его, как партнера, его танец. Стараюсь быть сильной для него. Хочу помогать ему, а не висеть в духе: «Саша, потаскай меня!» Стараюсь догнать по уровню, и это первый раз, когда, что бы я ни делала, партнер все равно лучше. Это безумно нравится. «Ну и что, что Саша старше? Ну и что, что он мальчик и поэтому сильнее?» — говорю себе и продолжаю усердно работать.

— Яна совершенно точно знает, чего хочет, — утверждает Александр. — Она хитрая, но никогда не лукавит, что важно. Открытая. Абсолютно точно лучшая моя партнерша. Здорово вместе с ней продолжать победные традиции наших тренеров и устанавливать новые ориентиры для молодых спортсменов.

«Подрезать, как в „Формуле-1“, у нас тем более нельзя»

Наиболее престижные коммерческие состязания в танцах — эта серия турниров «Большого шлема». Она состоит из шести этапов. В последние годы они проходят в Хельсинки, Ухани, Гонконге, Штутгарте, Москве и Шанхае. Тудвасева и Самосюк азиатские турниры обычно пропускают из-за дороговизны поездок. В 2017 году они отправятся в Китай только потому, что в городке Чэнду в сентябре пройдет очередной чемпионат мира.





— Поскольку вид спорта неолимпийский, он имеет слабое финансирование, — объясняет Яна. — По сути, нашими спонсорами являются родители. Они не богатеи — люди со средним достатком. За свою жизнь что-то накопили и вкладывают в нас. Сами выступаем и нарабатываем имя. Верим, что через лет 10−15 будем хорошо зарабатывать. Как? Будучи педагогом, например. Стоимость индивидуальных занятий в Европе может варьироваться от 10 до 200 евро за академический час. Многие танцоры находятся на контрактах на круизных лайнерах, танцуют в шоу в США и Азии. Или же строят судейскую карьеру… Настолько любим танцы, что даже не задумываемся о том, что придет время заканчивать. Пока есть силы, будем отдаваться любимому делу.

Турниры под брендом World Open занимают вторую строчку в танцевальной иерархии. 26 марта Минск принял один из его этапов . Дома дуэт Тудвасева — Самосюк стала лучшей среди белорусов и с 222 очками в активе финишировала на 11-м месте среди 84 участников.

— Были приятно удивлены тем, насколько представительным и сильным по уровню оказался домашний старт, — сказала Яна. — Высокой организация турнира была и раньше. Видимо, дело в послаблении визового режима в Беларуси.





Яна учится на факультете международных отношений БГУ, пишет дипломную работу на тему самостоятельного туризма в Беларуси.

— В ней ссылаюсь наш с Сашей опыт поездок на международные соревнования. Все маршруты, остановки прорабатываю каждый раз лично. Выбираем дешевые варианты по проживанию и перелету, иногда едем на Сашиной машине — в Штутгарт и Крань, например. Можно сказать, что сфера туризма — мой запасной вариант на случай, если в спорте пойдет что-то не так.

— А вот поездка на авто в Румынию получилась выматывающей, — усмехнулся Саша. — Там дорог в принципе нет. Их только строят. Значительная часть пути прошла по полотну типа брусчатки и грунтовки. Намучались, но на результате это не сказалось. Стали первыми на первенстве для восходящих звезд.





Особенностью вида спорта является тот факт, что на предварительных стадиях соревнований соперники выступают одновременно. На паркете может находиться до 15 пар. Оценивая мастерство всех танцоров сразу, судьи могут упустить сильные стороны дуэта и увидеть только недочеты. Впрочем, обычно им хватает беглого взгляда на линию позвоночника танцоров в движении, чтобы определить уровень и решить, кого пропустить в следующий раунд.

Кроме того, у каждой пары на каждой стадии пять выходов — по количеству танцев в европейской программе: медленный вальс, танго, венский вальс, медленный фокстрот и квикстеп. Получается, что соревновательный день может растянуться до 12 часов.

Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.



— Попробуй в таких условиях без ошибок показать все, на что способен! — сетует Яна. — Для этого и нужны «парные мозги». Чтобы ни словами, ни тычками или другими лишними действиями скорректировать движение…

— Нужно сделать перенос веса, ротацию в корпусе и показать партнерше, что ты меняешь направление, — пояснил Саша. — Все это за считанные мгновения. Да еще и так, чтобы не выбиться из ритма и не врезаться в другую пару. Однажды мы с Яной не устояли на ногах и упали. Это случилось в Будапеште месяц назад. В первом раунде во время венского вальса другая пара резко сменила направление и подставила подножку Яне. Ее ноги ушли. Казалось, смогу ее удержать, а на самом деле пошел за ней… Оценки нам не снизили. Соперникам тоже. Подрезать, как в «Формуле-1», у нас тем более нельзя. В общем, судьи с понимаем отнеслись к ситуации.

«За фиолетово-салатовое платье для танцев отдала 1000 евро»

Яна в бальных танцах с первого класса. Александра в младшем школьном возрасте отправил танцевать отец.

— Случилось это благодаря девочке из семьи друзей нашей семьи, — уверен Самосюк. — Спустя год занятий у нее все еще не было партнера. Не сказать, что меня принесли ей в жертву. Был активным ребенком. Сходил на танцы несколько раз и понял, что мне нравится проводить время в такой компании. Нередко в секцию меня отводил как раз отец. Насколько помню, он всегда боялся, как бы я не получил травму в футболе или хоккее. Это более опасные виды спорта, чем танцы. Хотя наставления отца меня не уберегли. За игрой в футбол с друзьями в юношеском возрасте получил повреждение и пропустил чемпионат страны по танцам.





Платья — предмет гордости Тудвасевой, хотя пошив нового наряда может превратиться в головную боль.

— Куда проще зайти в литовский салон, где помогут определиться с идеей для платья, цветом и фасоном, — признается Яна.

В нынешнем сезоне она ездит с двумя вариантами — ярким фиолетово-салатовым и белым с камнями. Выбор на соревнованиях зависит от освещения и того, что надели другие девушки.

— У литовских дизайнеров костюмов одеваются многие топовые танцоры. Просят за платье с идентификационным номером немало. За фиолетово-салатовое отдала 1000 евро, которые собрала сама. Это призовые деньги. Белое платье шили в гродненском ателье. Оно обошлось дешевле





В августе Яна Тудвасева и Александр Самосюк впервые примут участие во Всемирных играх, которые пройдут в польском Вроцлаве. Это главный старт четырехлетия для неолимпийских видов спорта.

— В Польше, Германии и Литве любят спортивные танцы, так что мы уверены, что во Вроцлаве наши соревнования будут собирать полные залы, — говорит Яна. — В прошлом году там прошел чемпионат Европы, нам все понравилось. Надеюсь, что со временем зритель в Беларуси «распробует» и полюбит спортивные танцы, и турниры у нас будут такими же масштабными, как у стран-соседей.





Помимо танцев в программу Всемирных игр входят акробатика, пауэрлифтинг, бильярд, боулинг, бейсбол, скалолазание, карате и другие виды спорта.

Кстати, последние три — относятся к тем, которые будут представлены на Играх 2020 года в Токио. Говорить об олимпийских перспективах танцевального спорта пока рано, считает Тудвасева. Тем не менее Всемирная федерация танцевального спорта (WDSF) предпринимает шаги по сближению с Международным олимпийским комитетом. Для этого реформировала систему судейства, взяв за основу нормы фигурного катания, разработала спортивные и этические правила, следует антидопинговым правилам и проводит соревнования только в спортивных залах или на стадионах.