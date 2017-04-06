У фокусника Александра есть и кролик, но трюков с ним он не показывает — для зверюшек это стресс. Трюки, которые демонстрирует фокусник, называются салонными. То есть, это не масштабные исчезновения в духе того, что нам показывают по телевизору, но камерная ловкость рук. Научиться некоторым фокусам можно и самостоятельно — так, Александр свои первые трюки разучил по книге.

"Можно записаться на курсы, но это не дешево, и результат не обязательно будет лучше, чем если вы будете заниматься самостоятельно", — рассказал Александр.

Фокусам Александр никого не учил, зато учил игре на гитаре — кто-то схватывал быстро, кому-то требовалось больше времени, а некоторым даже после долгих занятий мастерство не далось.



© Sputnik/ Александр Шурмелёв Александр уверен, что большинство фокусов по силам освоить кажому

"Фокусы можно просто показывать друзьям на вечеринках. Я показывал фокусы даже когда устраивался на работу — уж не знаю, помогло ли это. А если сделаешь программу, можно этим и заработать", — рассказал фокусник.

Требования у зрителей бывают разные, в последний раз несколько человек пожаловались на то, что во время демонстрации трюка я слишком много говорю — некоторым хочется больше музыки и действий", — рассказал Александр и перешел от слов к делу.

Фокус, который можно повторить

Специально для Sputnik Александр раскрыл секрет одного из фокусов. Повторить его может практически каждый, главное — внимание и умение убедить зрителя в том, что фокусник ему не лжет.

Чтобы повторить фокус с угадыванием карты, достаточно незаметно от зрителя перевернуть одну из карт колоды рубашкой вверх.

Колода за пятьдесят долларов

Фокусник принес с собой несколько колод карт, которые отличаются друг от друга разве что стоимостью. Одна из колод стоит почти шестьдесят долларов.

"Есть дизайнерские карты, они отличаются внешним видом. Стоимость нестандартных колод может быть очень высокой. Некоторые колоды использую только для особых случаев. Ведь порой колода может не выдержать и двух недель тренировок", — рассказал фокусник.

Оказывается, многие фокусники стараются выступать вечером и в прохладном помещении — влажные руки портят колоду.

"Первый год я занимался фокусами для себя, через год начал подумывать о программе. Хотелось начать зарабатывать этим ремеслом, чтобы хотя бы отбивались вложения, ведь реквизит стоит недешево. В 2013 году впервые выступал на свадьбе. У меня тряслись руки, пересохло в горле — хорошо, что программа была музыкальной и говорить было не обязательно. Меня спас фокус "летающий стол" — после него аплодировали все", — рассказал Александр о своем дебюте.

Сейчас он демонстрирует фокусы, повторить которые без тренировки невозможно.

Некоторые фокусы не могут повторить даже мэтры.

"В начале века было два известных иллюзиониста — Гарри Гуддини и Дэй Верно. Он — легенда, его знают немногие простые люди, но среди профессионалов он легенда. Гуддини хвастался, что может разгадать любой фокус с трех раз. Дэй Верно показал ему свой фокус семь раз, но Гуддини так ничего и не понял. Даже фокусник с огромным репертуаром не может знать всего", — рассказал Александр и показал для Sputnik фокус, который не сможет повторить не только дилетант, но, возможно, и профессионал.