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Прогноз погоды на пятницу: до +14°С и облачно

07.04.2017 08:58 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 7 апр — Sputnik. Облачную с прояснениями погоду обещают синоптики на текущую пятницу, температура воздуха по республике не поднимется выше +14°С, сообщили Sputnik в Гидромете.

После необычайно теплого начала недели температура воздуха снизилась и несколько дней держится в районе климатических норм. По данным синоптиков, сейчас погоду в Беларуси определяет поступающая с Балтики воздушная масса.

Прогноз погоды на пятницу: до +14°С и облачно
© Sputnik / Виктор Толочко
Погода на Вербное воскресенье: ночью возможен мокрый снег

Погода 7 апреля в Беларуси будет облачной с прояснениями, по востоку республики пройдут кратковременные дожди и грозы. По данным синоптиков, максимальная температура днем составит +9…+14°С.

В грядущую субботу заметных изменений с погодой не произойдет. Как сообщили собеседники Sputnik, ночью и днем по востоку республики возможен мокрый снег, а также порывистый ветер. Температура воздуха ночью составит порядка —2…+5°С, днем — +5…+11°С, по юго-западу — до +13°С.

На воскресенье осадков по стране не прогнозируется, температура составит от —4…+3°С ночью до +13..+15°С в дневные часы.

Исходя из долгосрочного прогноза, сравнительно прохладная и дождливая погода сохранится в Беларуси и на следующей неделе, а повышение температуры прогнозируется ко второй половине апреля.

 
Теги: Минск
 
 
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По востоку Беларуси в пятницу возможны кратковременные дожди и грозы, в субботу особых изменений в погоде не произойдет.

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