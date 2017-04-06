|
Прогноз погоды на пятницу: до +14°С и облачно
07.04.2017 08:58 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 7 апр — Sputnik. Облачную с прояснениями погоду обещают синоптики на текущую пятницу, температура воздуха по республике не поднимется выше +14°С, сообщили Sputnik в Гидромете.
После необычайно теплого начала недели температура воздуха снизилась и несколько дней держится в районе климатических норм. По данным синоптиков, сейчас погоду в Беларуси определяет поступающая с Балтики воздушная масса.
© Sputnik / Виктор Толочко
Погода 7 апреля в Беларуси будет облачной с прояснениями, по востоку республики пройдут кратковременные дожди и грозы. По данным синоптиков, максимальная температура днем составит +9…+14°С.
В грядущую субботу заметных изменений с погодой не произойдет. Как сообщили собеседники Sputnik, ночью и днем по востоку республики возможен мокрый снег, а также порывистый ветер. Температура воздуха ночью составит порядка —2…+5°С, днем — +5…+11°С, по юго-западу — до +13°С.
На воскресенье осадков по стране не прогнозируется, температура составит от —4…+3°С ночью до +13..+15°С в дневные часы.
Исходя из долгосрочного прогноза, сравнительно прохладная и дождливая погода сохранится в Беларуси и на следующей неделе, а повышение температуры прогнозируется ко второй половине апреля.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По востоку Беларуси в пятницу возможны кратковременные дожди и грозы, в субботу особых изменений в погоде не произойдет.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)
Комментарии