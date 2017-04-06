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10-я юбилейная церемония награждения "36 любимых мест Минска" пройдет в Минске
Минск отмечает в этом году 950-тилетие. В такие даты принято подводить итоги. И, например, в сегменте сферы услуг и торговли такой итог будет подведен на 10-ой юбилейной
За последние 10 лет индустрия гостеприимства, сфера услуг и торговля прошли очень большой путь. Появились супер и гипермаркеты, сетевые рестораны и премиальные загородные клубы.
Премия ежегодно отмечает наиболее популярные и любимые минчанами места: рестораны, салоны, магазины, театры, а также вручает награды «за вклад в развитие индустрии» наиболее авторитетным персонам в индустрии.
Особенностью премии станет презентация партнеров со всей Беларуси. Ведь все эти годы развивалась не только столица. В разных уголках нашей страны есть достойные места, любимые места Беларуси.
За безупречной работой всегда стоит человеческий труд. А в бизнесе, который рос и развивался в непростых обстоятельствах — всегда стоит свой лидер. Часто персона становится не только профессионалом, задающим стандарты, но и беспрекословным авторитетом, глубоко понимающим свой рынок. Таких людей мы принимаем в Клуб-36 и награждаем. Партнер клуба — салон «Смоленские бриллианты».
Список почетных академиков премии «36 любимых мест Минска», удостоенных наград «За вклад в развитие индустрии», входящих в Клуб-36:
Владимир Прокопцов
Галина Овсянникова
Ольга Качалова
Тигран Манукян
Владимир Гридюшко
Сергей Гайчук
Вадим Прокопьев
Александр Гарбар
Ирина Итейра
Jimmy Baldinini
Александр Данчик
Павел Полонский
Андрей Дедович
Татьяна Аверьянова
7 апреля в Robinson club White Hall состоится 10-я юбилейная церемония награждения. А пока идет бурная подготовка к самому мероприятию, ведь в этом году премия будет значительно отличаться от всех предыдущих церемоний.
Место приобретет особый лоск за счет эксклюзивного декора мероприятия
Сама церемония, больше ретроспектива развития индустрии за 10 лет, это сложная задача для ведущего. Говорить о местах, об индустрии с уверенностью и фактами может лишь тот, кто был, видел и знает. Хостом премии (ведущим церемонии награждения) стал Павел Костевич.
На торжественном гала-вечере гостям покажут шоу мирового уровня:
Испанское шоу Фламенко Ursula Mareno — испанский ансамбль из Андалузии во главе с королевой фламенко Ursula Mareno. В субботу 8 апреля можно увидеть
А финалом вечера станет выступление джазовой певицы
Афиша TUT.BY поделится результатами премии, на правах генерального информационного партнера мероприятия.
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