Минск отмечает в этом году 950-тилетие. В такие даты принято подводить итоги. И, например, в сегменте сферы услуг и торговли такой итог будет подведен на 10-ой юбилейной премии «36 любимых мест Минска».

За последние 10 лет индустрия гостеприимства, сфера услуг и торговля прошли очень большой путь. Появились супер и гипермаркеты, сетевые рестораны и премиальные загородные клубы.

Премия ежегодно отмечает наиболее популярные и любимые минчанами места: рестораны, салоны, магазины, театры, а также вручает награды «за вклад в развитие индустрии» наиболее авторитетным персонам в индустрии.

Юрий Реут , основатель премии: «В этом юбилейном для премии и для Минска году мы решили отметить места, которые прошли проверку временем, стали символом города, если хотите — визитной карточкой, и безупречно проработали 10 лет. С радостью сообщаю, что нам было, из кого выбирать».

Особенностью премии станет презентация партнеров со всей Беларуси. Ведь все эти годы развивалась не только столица. В разных уголках нашей страны есть достойные места, любимые места Беларуси.

За безупречной работой всегда стоит человеческий труд. А в бизнесе, который рос и развивался в непростых обстоятельствах — всегда стоит свой лидер. Часто персона становится не только профессионалом, задающим стандарты, но и беспрекословным авторитетом, глубоко понимающим свой рынок. Таких людей мы принимаем в Клуб-36 и награждаем. Партнер клуба — салон «Смоленские бриллианты».

Список почетных академиков премии «36 любимых мест Минска», удостоенных наград «За вклад в развитие индустрии», входящих в Клуб-36:

Владимир Прокопцов

(Национальный художественный музей Республики Беларусь)

Галина Овсянникова

(Модный молл, ТЦ «Замок»)

Ольга Качалова

(салон Orchid Spa by Anne Semonin)

Тигран Манукян

(«Перно Рикар Минск»)

Владимир Гридюшко

(Большой театр Беларуси)

Сергей Гайчук

(салон «Бьюти Центр»)

Вадим Прокопьев

(рестораны: Tapas bar, Bistro de luxe, Mai Thai)

Александр Гарбар

(Белорусская государственная филармония)

Ирина Итейра

(салоны: «Итейра», «Итейра Сенсейшн»)

Jimmy Baldinini

(бутик Baldinini)

Александр Данчик

(ресторан Bergamo)

Павел Полонский

(рестораны: «Госцi», «7 комнат», Jelsomino)

Андрей Дедович

(бутики: «ТОП», «Сезоны», «Тандем»)

Татьяна Аверьянова

(салон «Леди Гадива»)

7 апреля в Robinson club White Hall состоится 10-я юбилейная церемония награждения. А пока идет бурная подготовка к самому мероприятию, ведь в этом году премия будет значительно отличаться от всех предыдущих церемоний.

Место приобретет особый лоск за счет эксклюзивного декора мероприятия

Александр «Мастерская Масленниковых» : «Хорошая площадка — это уже половина успеха, однако многие устроители забывают, что это всего лишь половина. Церемония награждения премии — это штучный товар, работа, требующая взвешенного подхода к торжественности и деловой сдержанности. Ответственность в случае с мероприятием Ю. Реута еще выше, в том числе и потому, что гости премии „36 любимых мест Минска“ это профессионалы сферы услуг, от которых не ускользнет даже самая незначительная деталь».

Сама церемония, больше ретроспектива развития индустрии за 10 лет, это сложная задача для ведущего. Говорить о местах, об индустрии с уверенностью и фактами может лишь тот, кто был, видел и знает. Хостом премии (ведущим церемонии награждения) стал Павел Костевич.

Павел Костевич : «Конечно, город изменился, вырос во многих смыслах за те не полные 19 лет, что я проработал ведущим различных мероприятий в приблизительно 20 клубах Минска, а большую половину из них открывал, принимал участие в их работе. Об этом и будем говорить».

На торжественном гала-вечере гостям покажут шоу мирового уровня:





Испанское шоу Фламенко Ursula Mareno — испанский ансамбль из Андалузии во главе с королевой фламенко Ursula Mareno. В субботу 8 апреля можно увидеть шоу Noche Flamenco в Prime Hall.

А финалом вечера станет выступление джазовой певицы Джанин Джонсон (Janine Johnson, UK)





Афиша TUT.BY поделится результатами премии, на правах генерального информационного партнера мероприятия.