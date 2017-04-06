Если вдруг такой Nissan GT-R мелькнет в зеркалах заднего вида нарушителя, ему лучше сразу дать по тормозам — если только он не за рулем какого-нибудь гиперкара с 1000 силами под капотом.





Впрочем, на охоту за нарушителями скоростного режима данный экземпляр, похоже, так и не отправится — GT-R Police Pursuit #23 (машине уже успели дать прозвище Copzilla) является шоу-каром, который будет заманивать посетителей на стенд Nissan на грядущем Нью-Йоркском автосалоне.





Принаряженный в полицейскую ливрею суперкар создан для вымышленного полицейского департамента Skyline Metro и щеголяет окрашенным в черный матовый цвет кузовом с золотистыми полосками по бокам, «массивным» кенгурятником спереди, 22-дюймовыми колесными дисками с шипами и огромным задним антикрылом.





Техника осталась без изменений — это 3,8-литровый V6 Biturbo мощностью 565 лошадиных сил, 6-ступенчатый «робот» с двумя сцеплениями и полный привод.