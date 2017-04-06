﻿ В Беларуси сократилось количество аудиторов. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Беларуси сократилось количество аудиторов

07.04.2017 09:34 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
В Беларуси сократилось количество аудиторов

По данным Министерства финансов по состоянию на 1 января 2017 года в Беларуси действовало 1453 аудитора, что на 77 аудиторов меньшем, чем на 1 января 2016 года.

Как сообщила пресс-служба Министерства финансов, за 2016 год 82 аудиторскими организациями оказано услуг на сумму 45368 тыс. рублей (за аналогичный период прошлого года 104 аудиторскими организациями было оказано услуг на сумму 39602 тыс. рублей.

Аудит в 2016 году был проведен в 4523 организациях (в 2015 году – в 4994).

В результате проведения в 2016 году аудита в 2681 организациях установлены нарушения порядка ведения бухгалтерского учета, что составляет 59,3% от количества проаудированных организаций. У 1842 организаций установлены нарушения налогового законодательства, повлекшие недоплату налогов и других обязательных платежей в бюджет на сумму более 14 млн рублей.

 
 
Ссылка на источник 38
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По данным Министерства финансов по состоянию на 1 января 2017 года в Беларуси действовало 1453 аудитора, что на 77 аудиторов меньшем, чем на 1 января 2016 года.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Полицейская Copzilla: к автошоу в Нью-Йорке Nissan GT-R предстанет в необычном образе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.04.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика