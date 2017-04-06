



По данным Министерства финансов по состоянию на 1 января 2017 года в Беларуси действовало 1453 аудитора, что на 77 аудиторов меньшем, чем на 1 января 2016 года.

Как сообщила пресс-служба Министерства финансов, за 2016 год 82 аудиторскими организациями оказано услуг на сумму 45368 тыс. рублей (за аналогичный период прошлого года 104 аудиторскими организациями было оказано услуг на сумму 39602 тыс. рублей.

Аудит в 2016 году был проведен в 4523 организациях (в 2015 году – в 4994).

В результате проведения в 2016 году аудита в 2681 организациях установлены нарушения порядка ведения бухгалтерского учета, что составляет 59,3% от количества проаудированных организаций. У 1842 организаций установлены нарушения налогового законодательства, повлекшие недоплату налогов и других обязательных платежей в бюджет на сумму более 14 млн рублей.