МИНСК, 7 апр — Sputnik. В результате массированного удара американских "Томагавков" сирийская авиабаза "Шайрат" практически полностью уничтожена, пожар продолжается, но она будет восстановлена в ближайшее время, сообщает Sputnik .

Удар нанесен в ночь на пятницу по распоряжению американского президента Дональда Трампа крылатыми ракетами, базирующимися на кораблях ВМС США. По данным Пентагона, всего было выпущено 59 ракет. Жертвами удара стали пять человек, ранения получили семеро. Пользователи соцсетей пишут, о том что машины скорой помощи без остановок курсируют в населенном пункте, расположенном возле авиабазы.



© Sputnik Наталья Селиверстова Кремль прокомментировал удар США по авиабазе в Сирии

Сирийское телевидение сообщает о пожаре, который поглотил аэродром после авиаудара. А Sputnik со ссылкой на очевидца — сотрудника базы передает, что из строя выведены все расположенные на ней самолеты .

"Атакованная авиабаза возобновит свою работу в ближайшее время для продолжения борьбы с терроризмом", — заявил губернатор провинции Хомс Талал Барази телеканалу "Аль-Маядин".

"Шайрат" находится в центре Сирии, в провинции Хомс, в 40 километрах к юго-востоку от столицы провинции — одноименного города Хомс. База "воевала" все шесть лет конфликта, здесь, в частности, находятся военные вертолеты, самолеты МиГ-21, а также, по неподтвержденной информации, чешские учебно-боевые самолеты L-36. Всего более 15 боевых машин. Также на территории авиабазы были расположены склады с боеприпасами, которые, по свидетельству офицеров, были уничтожены в первую очередь.

Губернатор подчеркнул, что ракетный удар по авиабазе играет в пользу террористов группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ), против которых сирийская армия продолжает вести активные боевые действия на востоке провинции Хомс.

Между тем, по информации Sputnik, боевики террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) напали на позиции сирийской армии на трассе Хомс-Фурклюс-Пальмира одновременно с ракетным ударом США по авиабазе .Нападение произошло около 23:00 по Гринвичу на позиции армии в районе дороги на отрезке Хомс-Шайрат, террористы удерживали захваченную территорию более часа, пока не пришло подкрепление. На данный момент армия теснит боевиков от дороги вглубь пустыни.