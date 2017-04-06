Мир звёзд, которые смотрят на нас с обложек глянцевых журналов и телеэкранов, кажется местом средоточия красоты, стиля, идеальных форм… Да что там, идеальных людей!

Во многом это правда: люди, добившиеся успеха, зачастую обладают талантом, красотой и силой воли, которая позволяет добиваться суперрезультата во всех сферах — в том числе и во внешнем виде.

Но вот в чём дело: даже иконы стиля выглядят в реальной жизни так же, как мы!

И если вы все ещё считаете, что у вас лишний вес, сыпь на лице, редкие волосы и не вещи — а мешки из-под картошки… Посмотрите эту подборку, полегчает!

Ванесса Паради





Кейт Мосс





Тара Рид





Энн Ви





Синди Кроуфорд





Кеша





Алиша Киз





Анна Фэрис





Бритни Спирс





Скарлетт Йоханссон





Коко Остин





Кэмерон Диас





Шэрон Стоун





Леди Гага





Дженнифер Лав Хьюитт



