Резолюция Европарламента по Беларуси является результатом «негативных антибелорусских клише», а не политикой белорусских властей. По крайней мере, так считают в МИД Беларуси.

При этом во внешнеполитическом ведомстве страны готовы подождать «политической мудрости», заявил 6 апреля пресс-секретарь белорусского МИД Дмитрий Мирончик. По его словам, «у депутатов Европарламента не хватило времени или желания ознакомиться с официальной точкой зрения», сообщили в МИД .

Мирончик также отметил, что Минск готов обсуждать с зарубежными партнерами «любые темы, давать ответы на любые вопросы». В то же время, подчеркнул он, «метод окриков и поучений, что чаще всего использует Европарламент, с Беларусью не работает». Критика же, сказал он, если имеются для нее основания, должна носить конструктивный и непредвзятый характер.

Напомним, что 25 марта власти организовали брутальный разгон мирной акции протеста в Минске . Сообщается о примерно 700 задержанных. 27 марта районные суды Минска вынесли почти 130 административных приговоров задержанным участникам Дня Воли 25 марта и акции протеста 26 марта.

Международная реакция на это не заставила себя ждать: правозащитники, а также США и Евросоюз осудили действия белорусских властей . Однако МИД Беларуси попытался объяснить странам Запада, почему акцию на День Воли не только можно, но и нужно было разгонять. Следственный комитет и Верховный суд Беларуси также не видят ничего незаконного в действиях правоохранителей и судов по отношению к участникам массовых акций протеста.