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МИД: Европарламенту не хватает политической мудрости
Резолюция Европарламента по Беларуси является результатом «негативных антибелорусских клише», а не политикой белорусских властей. По крайней мере, так считают в МИД Беларуси.
При этом во внешнеполитическом ведомстве страны готовы подождать «политической мудрости», заявил 6 апреля пресс-секретарь белорусского МИД Дмитрий Мирончик. По его словам, «у депутатов Европарламента не хватило времени или желания ознакомиться с официальной точкой зрения»,
Мирончик также отметил, что Минск готов обсуждать с зарубежными партнерами «любые темы, давать ответы на любые вопросы». В то же время, подчеркнул он, «метод окриков и поучений, что чаще всего использует Европарламент, с Беларусью не работает». Критика же, сказал он, если имеются для нее основания, должна носить конструктивный и непредвзятый характер.
Напомним, что 25 марта власти организовали
Международная реакция на это не заставила себя ждать: правозащитники, а также США и Евросоюз
Тем не менее, Европарламент 6 апреля
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Резолюция Европарламента по Беларуси является результатом «негативных антибелорусских клише», а не политикой белорусских властей. По крайней мере, так считают в...
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