В интервью телерадиокомпании "Мир" Александр Лукашенко рассказал о письме, полученном от американских конгрессменов, в котором основное внимание сконцентрировано на учениях "Запад 2017", которые пройдут на территории Беларуси.

"Сегодня мне пришло письмо от группы конгрессменов Соединенных Штатов, в том числе там и известный персонаж Маккейн, который демократию в Беларуси ищет, что мы тут кого-то задержали и так далее", — сказал Лукашенко.

По словам белорусского лидера, в полученном письме затрагиваются вопросы оборонных действий белорусов и россиян на общем пространстве, в том числе и в Беларуси.

"Я ему пишу ответ, я найду, что ему ответить. Пускай они, во-первых, посмотрят на демократию в западных странах. Совсем недавно и бомбили, и травили, и слезоточивый газ, и водометы, и дубины, и в Брюсселе, и в Лондоне, и в Париже, и в Германии. Куда уже дальше? Оплот демократии", — отметил Лукашенко.

Президент также предложил обратить внимание на события, которые происходили во время и после выборов Дональда Трампа в Соединенных Штатах Америки.

"Поэтому я ему подсказываю, что надо сначала туда посмотреть, на эту "демократию". По крайней мере, мы никого слезоточивым газом не травили. Но понятна их цель. Так вот, эти господа затрагивают вопрос учений, для них это какая-то опасность. Ну а для нас не опасность, что сегодня НАТО активизировалось у наших границ?" — сказал Лукашенко.

По словам президента, россияне обычно говорят об угрозе у своих границ применительно к Калининграду, но, прежде всего, речь идет об опасности у белорусских границ. В противовес в свое время и была создана совместная группировка войск на территории Беларуси и на западе самой России.

"Эта группировка живая, она готова действовать по бороне наших интересов. Мы при этом ни на кого не собираемся нападать, нам это не надо. Да и не способны мы сегодня воевать против всего мира, Путин и я это прекрасно понимаем, но своего не отдадим. Поэтому они должны нас понимать", — констатировал Лукашенко.

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