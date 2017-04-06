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За март золотовалютные резервы Беларуси снизились на 6,2 миллиона долларов

07.04.2017 10:21 — Разное | Ежедневник  
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За март золотовалютные резервы Беларуси снизились на 6,2 миллиона долларов

Золотовалютные резервы Беларуси в определении ССРД МВФ на 1 апреля 2017 года, по предварительным данным, составили 5016,1 млн долларов в эквиваленте, снизившись на на 6,2 млн долларов (на 0,1%).

Снижение произошло после роста в феврале 2017 года на 37,3 млн долларов (на 0,7%). По итогам первого квартала 2017 года прирост резервов составил 88,9 млн долларов (1,8%), сообщила пресс-служба Нацбанка.

В национальном определении объем золотовалютных резервов на 1 апреля 2017 года составил 5409,1 млн долларов, снизившись за март на 199,3 млн долларов (на 3,6%) после роста в феврале 2017 года на 214,2 млн долларов (на 4%). За январь-март резервы в национальном определении выросли на 224,1 млн долларов, или на 4,3%.

Сдерживающее влияние на динамику резервов оказало плановое погашение Правительством и Национальным банком  внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте, а также снижение цены золота на международном рынке драгоценных металлов.

Поддержанию уровня золотовалютных резервов в марте способствовали поступление средств от продажи Национальным банком и Министерством финансов облигаций, номинированных в иностранной валюте, поступления от взимания экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты, а также покупка Национальным банком иностранной валюты на торгах ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа".

В 2016 году золотовалютные резервы Беларуси в определении ССРД МВФ увеличились на 751,4 млн долларов (на 18%), до 4927,2 млн долларов (в эквиваленте) на 1 января 2017 года. Основными направлениями денежно-кредитной политики на 2017 год предусмотрен рост золотовалютных резервов в определении ССРД МВФ не менее чем на 500 млн долларов.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Золотовалютные резервы Беларуси в определении ССРД МВФ на 1 апреля 2017 года, по предварительным данным, составили 5016,1 млн долларов в эквиваленте, снизившись на на 6,2...

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