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ГТК предложил не наказывать бизнес при самостоятельном выявлении им таможенных нарушений

07.04.2017 09:59 — Разное | Ежедневник  
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ГТК предложил не наказывать бизнес при самостоятельном выявлении им таможенных нарушений

Государственный таможенный комитет (ГТК) выступил с инициативой освободить субъекты хозяйствования от ответственности при самостоятельном выявлении ими таможенных нарушений.

Об этом заявил председатель ГТК Юрий Сенько на выездном заседании общественно-консультативного (экспертного) совета при Государственном таможенном комитете, которое состоялось в Могилеве.

«Нами внесены инициативы по изменению в административном и налоговом законодательстве. Суть их в следующем: если субъекты хозяйствования самостоятельно выявляют таможенные нарушения, они могут быть освобождены от административных и экономических санкций, либо такие санкции могут быть снижены», – рассказал председатель Государственного таможенного комитета.

Также на заседании в выездном формате решены другие важные вопросы. В частности, рассмотрены решения по классификации некоторых видов товаров в соответствии с новой редакцией единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности, особенности вывоза товаров с территории свободных таможенных зон с 1 января 2017 года и состояние бизнес-среды Могилевской области в разрезе таможенного дела. Юрий Сенько подчеркнул, что реализация масштабных технологических изменений в таможенном деле требует участия бизнеса и принятия совместных решений, сообщила пресс-служба ГТК.

 
Теги: Могилев
 
 
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