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Под Гомелем Renault насмерть сбил пешехода
ДТП случилось 7 апреля, около 01.00, в Гомельском районе, сообщили в ГАИ региона.
32-летний водитель Renault ехал по улице Советской агрогородка Еремино в направлении рабочего поселка Костюковка.
На одном из участков дороги мужчина сбил неизвестную женщину, которая переходила проезжую часть в неустановленном месте. От полученных травм пешеход умерла на месте происшествия.
Женщина не была обозначена световозвращающими элементами, уточнили в ГАИ. Кроме того, предварительно, женщина пьяна — у нее взяты биологические анализы на установление состояния в момент происшествия.
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Предварительно, женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения - у нее взяты биологические анализы на установление состояния в момент происшествия.
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