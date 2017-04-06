ДТП случилось 7 апреля, около 01.00, в Гомельском районе, сообщили в ГАИ региона.

32-летний водитель Renault ехал по улице Советской агрогородка Еремино в направлении рабочего поселка Костюковка.

На одном из участков дороги мужчина сбил неизвестную женщину, которая переходила проезжую часть в неустановленном месте. От полученных травм пешеход умерла на месте происшествия.

Женщина не была обозначена световозвращающими элементами, уточнили в ГАИ. Кроме того, предварительно, женщина пьяна — у нее взяты биологические анализы на установление состояния в момент происшествия.