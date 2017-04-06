Золотовалютные резервы Беларуси в определении Специального стандарта распространения данных Международного валютного фонда на 1 апреля, по предварительным данным, составили 5 016,1 млн долларов в эквиваленте.

За март они снизились на 6,2 млн долларов (на 0,1%). Тем не менее, по итогам первого квартала 2017 года прирост ЗВР составил 88,9 млн долларов (1,8%), сообщили в Нацбанке .

Сдерживающее влияние на динамику резервов оказало погашение внешних и внутренних обязательств Беларуси в валюте и снижение цены золота на международном рынке драгметаллов. А поддержанию их уровня способствовали поступление средств от продажи Нацбанком и Минфином облигаций в валюте, поступления от экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты, а также покупка Нацбанком валюты на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи.

В 2017 году предусмотрен рост ЗВР Беларуси не менее чем на 500 млн долларов.

Напомним, что ЗВР Беларуси на 1 марта составили 5,022 млрд долларов в эквиваленте, увеличившись за февраль на 37,3 млн долларов (на 0,7%) и на 95,1 млн долларов (1,9%) с начала года.