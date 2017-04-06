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ЗВР Беларуси сократились на 6,2 млн долларов

07.04.2017 10:37 — Разное | БДГ  
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Золотовалютные резервы Беларуси в определении Специального стандарта распространения данных Международного валютного фонда на 1 апреля, по предварительным данным, составили 5 016,1 млн долларов в эквиваленте.

За март они снизились на 6,2 млн долларов (на 0,1%). Тем не менее, по итогам первого квартала 2017 года прирост ЗВР составил 88,9 млн долларов (1,8%), сообщили в Нацбанке.

Сдерживающее влияние на динамику резервов оказало погашение внешних и внутренних обязательств Беларуси в валюте и снижение цены золота на международном рынке драгметаллов. А поддержанию их уровня способствовали поступление средств от продажи Нацбанком и Минфином облигаций в валюте, поступления от экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты, а также покупка Нацбанком валюты на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи.

В 2017 году предусмотрен рост ЗВР Беларуси не менее чем на 500 млн долларов.

Напомним, что ЗВР Беларуси на 1 марта составили 5,022 млрд долларов в эквиваленте, увеличившись за февраль на 37,3 млн долларов (на 0,7%) и на 95,1 млн долларов (1,9%) с начала года.

Отметим, что январь 2017 года в Восточной Европе отметился эпичным приростом ЗВР Чехии, в результате которого они перевалили за 100 млрд долларов, выйдя на 3-е место в рейтинге абсолютной величины ЗВР стран СНГ и Восточной Европы и став недосягаемым лидером в рейтинге ЗВР этих стран на душу населения. При этом население 10,5-миллионной Чехии сравнимо по численности населения с Беларусью. 

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Золотовалютные резервы Беларуси в определении Специального стандарта распространения данных Международного валютного фонда на 1 апреля, по предварительным...

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