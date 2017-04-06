Авария произошла 6 апреля, около 14.00, в Щучинском районе. Об этом сообщили в ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

По предварительной информации, 55-летний водитель УАЗ «Патриот» ехал по трассе Р141 Белица — Желудок — Рожанка и на 27 километре дороги, после проезда закругления, он зацепил обочину и потерял управление, в результате чего автомобиль опрокинулся.





























Водитель УАЗа получил в ДТП травмы различной степени тяжести и был госпитализирован.