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В Щучинском районе опрокинулся УАЗ "Патриот": пострадал водитель
Авария произошла 6 апреля, около 14.00, в Щучинском районе. Об этом
По предварительной информации, 55-летний водитель УАЗ «Патриот» ехал по трассе Р141 Белица — Желудок — Рожанка и на 27 километре дороги, после проезда закругления, он зацепил обочину и потерял управление, в результате чего автомобиль опрокинулся.
Водитель УАЗа получил в ДТП травмы различной степени тяжести и был госпитализирован.
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Авария произошла 6 апреля, около 14.00.
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