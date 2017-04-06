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В Щучинском районе опрокинулся УАЗ "Патриот": пострадал водитель

07.04.2017 10:39 — Разное | Tut.by  
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Авария произошла 6 апреля, около 14.00, в Щучинском районе. Об этом сообщили в ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

По предварительной информации, 55-летний водитель УАЗ «Патриот» ехал по трассе Р141 Белица — Желудок — Рожанка и на 27 километре дороги, после проезда закругления, он зацепил обочину и потерял управление, в результате чего автомобиль опрокинулся.














Водитель УАЗа получил в ДТП травмы различной степени тяжести и был госпитализирован.

 
 
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