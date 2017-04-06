



США нанесли ракетный удар по авиабазе ракетных войск Сирии. Россия оценила эти действия как акт агрессии против суверенного государства и собирается принять меры.

В пятницу, 7 апреля, США нанесли ракетный удар по авиабазе сирийских правительственных сил в провинции Хомс.

Как сообщили в Пентагоне, корабли ВМС США, дислоцированные в Средиземном море, выпустили 59 ракет «Томагавк» по взлетным полосам, стоянкам самолетов и заправочным комплексам авиабазы. Операция была осуществлена по приказу президента США Дональда Трампа в ответ на химическую атаку в Идлибе, ответственность за которую Вашингтон и страны Запада возлагают на президента Сирии Башара Асада.

По информации Cирийского центра мониторинга соблюдения прав человека (SOHR), в результате авиаудара погибли по меньшей мере четверо сирийских военнослужащих, авиабаза разрушена практически полностью.

Министерство обороны России уже прорабатывает ответ на действия США в Сирии, сказал РБК источник в военном ведомстве.

На ракетный удар отреагировали в Совете Федерации. ​«Это можно рассматривать как акт агрессии США против государства ООН», — заявил ​глава комитета Совфеда по обороне и безопасности Виктор Озеров. По мнению сенатора, Москва в первую очередь созовет экстренное заседание Совбеза ООН.

Срочного созыва Совета безопасности ООН из-за ракетной атаки США в Сирии намерена потребовать и Боливия.