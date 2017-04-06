﻿ Обострение в Сирии: США нанесли ракетный удар по авиабазе правительственных войск. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Обострение в Сирии: США нанесли ракетный удар по авиабазе правительственных войск

07.04.2017 10:44 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
Обострение в Сирии: США нанесли ракетный удар по авиабазе правительственных войск

США нанесли ракетный удар по авиабазе ракетных войск Сирии. Россия оценила эти действия как акт агрессии против суверенного государства и собирается принять меры.

В пятницу, 7 апреля, США нанесли ракетный удар по авиабазе сирийских правительственных сил в провинции Хомс.

Как сообщили в Пентагоне, корабли ВМС США, дислоцированные в Средиземном море, выпустили 59 ракет «Томагавк» по взлетным полосам, стоянкам самолетов и заправочным комплексам авиабазы. Операция была осуществлена по приказу президента США Дональда Трампа в ответ на химическую атаку в Идлибе, ответственность за которую Вашингтон и страны Запада возлагают на президента Сирии Башара Асада.

По информации Cирийского центра мониторинга соблюдения прав человека (SOHR), в результате авиаудара погибли по меньшей мере четверо сирийских военнослужащих, авиабаза разрушена практически полностью.

Министерство обороны России уже прорабатывает ответ на действия США в Сирии, сказал РБК источник в военном ведомстве.

На ракетный удар отреагировали в Совете Федерации. ​«Это можно рассматривать как акт агрессии США против государства ООН», — заявил ​глава комитета Совфеда по обороне и безопасности Виктор Озеров. По мнению сенатора, Москва в первую очередь созовет экстренное заседание Совбеза ООН.

Срочного созыва Совета безопасности ООН из-за ракетной атаки США в Сирии намерена потребовать и Боливия.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
США нанесли ракетный удар по авиабазе ракетных войск Сирии. Россия оценила эти действия как акт агрессии против суверенного государства и собирается принять меры.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
В Щучинском районе опрокинулся УАЗ "Патриот": пострадал водитель
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.04.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика