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Обострение в Сирии: США нанесли ракетный удар по авиабазе правительственных войск
07.04.2017 10:44 — Разное | Ежедневник
США нанесли ракетный удар по авиабазе ракетных войск Сирии. Россия оценила эти действия как акт агрессии против суверенного государства и собирается принять меры.
В пятницу, 7 апреля, США нанесли ракетный удар по авиабазе сирийских правительственных сил в провинции Хомс.
Как сообщили в Пентагоне, корабли ВМС США, дислоцированные в Средиземном море, выпустили 59 ракет «Томагавк» по взлетным полосам, стоянкам самолетов и заправочным комплексам авиабазы. Операция была осуществлена по приказу президента США Дональда Трампа в ответ на химическую атаку в Идлибе, ответственность за которую Вашингтон и страны Запада возлагают на президента Сирии Башара Асада.
По информации Cирийского центра мониторинга соблюдения прав человека (SOHR), в результате авиаудара погибли по меньшей мере четверо сирийских военнослужащих, авиабаза разрушена практически полностью.
Министерство обороны России уже прорабатывает ответ на действия США в Сирии, сказал
На ракетный удар отреагировали в Совете Федерации. «Это можно рассматривать как акт агрессии США против государства ООН», — заявил глава комитета Совфеда по обороне и безопасности Виктор Озеров. По мнению сенатора, Москва в первую очередь созовет экстренное заседание Совбеза ООН.
Срочного созыва Совета безопасности ООН из-за ракетной атаки США в Сирии намерена потребовать и Боливия.
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США нанесли ракетный удар по авиабазе ракетных войск Сирии. Россия оценила эти действия как акт агрессии против суверенного государства и собирается принять меры.
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