Олимпиада по физике, математике, русскому языку для старшеклассников 10-11 классов учреждений образования города Минска проведена Самарским национальным исследовательским университетом имени академика С.П.Королева при содействии Представительства Россотрудничества в Республике Беларусь — Российского центра науки и культуры в Минске.

Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П.Королева является лидирующим аэрокосмическим инновационным вузом России, входит в число 15 ведущих вузов России и государственную программу "5-100" по продвижению в 100 лучших вузов мира.

Приглашаем представителей СМИ принять участие в мероприятии, которое состоится в понедельник, 10 апреля, в 15:00, в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь по адресу: г. Минск, ул. Коммунистическая, д. 86.

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