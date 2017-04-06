﻿ Самарский университет наградит победителей школьных олимпиад Минска. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Самарский университет наградит победителей школьных олимпиад Минска

07.04.2017 10:27 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Олимпиада по физике, математике, русскому языку для старшеклассников 10-11 классов учреждений образования города Минска проведена Самарским национальным исследовательским университетом имени академика С.П.Королева при содействии Представительства Россотрудничества в Республике Беларусь — Российского центра науки и культуры в Минске.

Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П.Королева является лидирующим аэрокосмическим инновационным вузом России, входит в число 15 ведущих вузов России и государственную программу "5-100" по продвижению в 100 лучших вузов мира.

Приглашаем представителей СМИ принять участие в мероприятии, которое состоится в понедельник, 10 апреля, в 15:00, в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь по адресу: г. Минск, ул. Коммунистическая, д. 86.

Аккредитация:

E-mail: p.antonov@sputniknews.com;

Тел.: +375 17 237 83 65;

Моб.: +375 29 550 06 31.

Отправьте заявку на p.antonov@sputniknews.com для подписки на e-mail рассылку анонсов мультимедийного пресс-центра Sputnik Беларусь.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В понедельник, 10 апреля, в 15:00 в преддверии дня космонавтики в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь пройдет награждение победителей Международной олимпиады...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
За март золотовалютные резервы Беларуси снизились на 6,2 миллиона долларов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.04.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика