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Самарский университет наградит победителей школьных олимпиад Минска
07.04.2017 10:27 — Разное | Sputnik Беларусь
Олимпиада по физике, математике, русскому языку для старшеклассников 10-11 классов учреждений образования города Минска проведена Самарским национальным исследовательским университетом имени академика С.П.Королева при содействии Представительства Россотрудничества в Республике Беларусь — Российского центра науки и культуры в Минске.
Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П.Королева является лидирующим аэрокосмическим инновационным вузом России, входит в число 15 ведущих вузов России и государственную программу "5-100" по продвижению в 100 лучших вузов мира.
Приглашаем представителей СМИ принять участие в мероприятии, которое состоится в понедельник, 10 апреля, в 15:00, в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь по адресу: г. Минск, ул. Коммунистическая, д. 86.
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E-mail:
Тел.: +375 17 237 83 65;
Моб.: +375 29 550 06 31.
Отправьте заявку на p.antonov@sputniknews.com для подписки на e-mail рассылку анонсов мультимедийного пресс-центра Sputnik Беларусь.
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В понедельник, 10 апреля, в 15:00 в преддверии дня космонавтики в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь пройдет награждение победителей Международной олимпиады...
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