﻿ Минкульт отказался признать БАЖ и ПЕН-центр творческими союзами. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Минкульт отказался признать БАЖ и ПЕН-центр творческими союзами

07.04.2017 11:24 — Разное | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Министерство культуры отказалось признавать Белорусскую ассоциацию журналистов и ПЕН-центр творческими союзами.

Как следует из ответа Минкульта на коллективный запрос БАЖ, Белорусского ПЕН-Центра и Союза белорусских писателей, который был отправлен в ведомство 15 марта, «статус творческого работника, члена творческого союза, подтверждается творческим союзом в порядке, установленном положением творческого союза».

Ранее указанные организации обратились в Министерство культуры с просьбой объяснить, почему БАЖ, Белорусский ПЕН-центр и Союз белорусских писателей не вошли в списки творческих союзов Беларуси. При этом в список были включены другие общественные объединения, занимающиеся аналогичной деятельностью.

В своем коллективном запросе организации напоминали Министерству культуры о том, что согласно 22 статье Конституции Беларуси, перед законом все равны и все имеют право на равную защиту прав и законных интересов, но при этом, в список творческих союзов  были включены лишь некоторые организации. В обращении говорилось о том, что такой подход является дискриминационным и непрозрачным, а также нарушает Конституцию страны.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Министерство культуры отказалось признавать Белорусскую ассоциацию журналистов и ПЕН-центр творческими союзами.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Задержаны гендиректор ОАО «Ивацевичдрев» и его сын
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.04.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика