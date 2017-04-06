Министерство культуры отказалось признавать Белорусскую ассоциацию журналистов и ПЕН-центр творческими союзами.

Как следует из ответа Минкульта на коллективный запрос БАЖ, Белорусского ПЕН-Центра и Союза белорусских писателей, который был отправлен в ведомство 15 марта, «статус творческого работника, члена творческого союза, подтверждается творческим союзом в порядке, установленном положением творческого союза».

Ранее указанные организации обратились в Министерство культуры с просьбой объяснить, почему БАЖ, Белорусский ПЕН-центр и Союз белорусских писателей не вошли в списки творческих союзов Беларуси. При этом в список были включены другие общественные объединения, занимающиеся аналогичной деятельностью.

В своем коллективном запросе организации напоминали Министерству культуры о том, что согласно 22 статье Конституции Беларуси, перед законом все равны и все имеют право на равную защиту прав и законных интересов, но при этом, в список творческих союзов были включены лишь некоторые организации. В обращении говорилось о том, что такой подход является дискриминационным и непрозрачным, а также нарушает Конституцию страны.