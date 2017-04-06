На аукцион, который пройдет в начале мая, выставили участок на улице Гастелло. Продают его под строительство многоквартирного жилого дома с подземным гаражом-стоянкой. Прежде, чем строить дом, покупателю придется снести три двухэтажки, жильцы которых под угрозой сноса живут уже больше пяти лет — участок один раз уже продали с аукциона. REALTY.TUT.BY посмотрел на дома и узнал, почему предыдущий покупатель участка отказался их сносить.

Застройщик нарушил условия аукциона

Построить многоквартирное жилье недалеко от парка Победы на улице Гастелло, где стоит больше десяти старых двухэтажек, городские власти планировали давно. В 2012 году на общественное обсуждение даже выставляли проект застройки квартала. Тогда местным жителям рассказали, что на месте трех домов построят 5−7-этажный дом подземным с паркингом. Остальные дома заказчик строительства, а им выступала компания СООО «СарматТарханИнвест», обещал отремонтировать, а позже, возможно, провести модернизацию — надстроить мансарды.





Тогда жители квартала к планам архитекторов и застройщика отнеслись скептически: уезжать из центра города никто не хотел. Планы, к слову, так и остались лишь на бумаге — застройщик к реализации проекта не приступил. Единственное, что успел сделать — надстроить мансарду в доме № 6 на Гастелло.



Дом № 6 на улице Гастелло

В 2014 году участок продали с аукциона за 2,1 миллиона долларов (по действующему на тот момент курсу). Покупателем стало ООО «Гордислав». Оно получило право проектирования и строительства многоэтажного жилого дома с подземным гаражом-стоянкой по улице Гастелло. По условиям аукциона застройщик должен был снести дом № 8, 10 по ул. Гастелло и № 7а по ул. Тарханова.



Дом № 7а на ул. Тарханова

Компания начала разработку проекта, и даже встречалась с жителями домов, которые идут под снос в администрации района, чтобы обсудить условия компенсации. Но сроки, в которые надо было закончить проектирование и подготовку территории под снос, застройщик нарушил. Поэтому участок у него забрали.



Дом № 8 и № 10 на улице Гастелло

— Поскольку покупатель не выполнил условия аукциона, по закону речи о компенсации за покупку лота и разработку проекта не шло. Участок у покупателя забрали и теперь он повторно выставляется на аукцион, — объяснили в Минском городском центре недвижимости.

4 мая 0,78 гектара земли попробуют продать снова. Начальная цена — 399 110 рублей. За подготовительную документацию покупателю придется отдать еще 14 243 рубля, а размер убытков, причиняемых изъятием земельного участка и сносом расположенных на нем объектов недвижимости, составит 3 745 965 рублей.

«Мы будем защищать наших детей»

Дома, которые идут под снос, стоят в квартале стареньких двухэтажек. От проспекта Победителей квартал оградили новостройки. Состояние у домов неплохое, сказать, что они сильно обветшали, нельзя.

Жильцы домов говорят, что разговоры о сносе их уже давно не пугают.





— Да нас продают тут уже с 2012 года, и дальше разговоров еще ни разу не зашло, — говорит мужчина. — Да и тогда, пять лет назад, нас только собрали, рассказали, что дома будут сносить, какие-то квартиры предлагали. Но они никого не устроили и на этом все закончилось. Застройщик же думал, что тут одни бабушки живут и никто не будет особо выбирать, но люди не готовы были соглашаться на что попало. Поэтому и в этот раз мы не особо верим, что участок смогут продать.

Через дорогу от домов № 8 и № 10 на Гастелло находится сквер с детской и спортивной площадками, прилегающих к детскому саду. Местные жители уверяют: строить в такой близости к скверу нельзя по закону.





— Дело в том, что еще при выставлении на аукцион наших домов в предыдущий раз, чиновники то ли умышленно, то ли по недопонимаю скрыли от покупателя то, что у нас тут есть сквер. И наши дома стоят в санитарной зоне сквера — согласно Постановлению Минздрава «Об утверждении Санитарных норм, правил и гигиенических нормативов» минимальное расстояние от жилых домов, участков учреждений для детей должно составлять не менее 50 метров. А у нас тут меньше. Так что строить на месте наших домов нельзя, — рассказывает жилец дома № 8 Леонид Иванович. — Знаю, что предыдущий инвестор схватился за голову, когда ГАИ выдало ему техусловия, по которым кроме жилых домов он должен был построить здесь гараж-стоянку на 200 машиномест. И это без учета машин, которые здесь и так постоянно ездят. Вы представьте, какой объем газов? Это будет катастрофа. Сейчас буду собирать подписи против сноса наших домов и строительства на их месте многоэтажного жилья с паркингом. Здоровье детей намного важнее любой застройки.



