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Лукашенко проведет совещание по вопросам развития науки
07.04.2017 11:09 — Разное | Ежедневник
Президент Беларуси Александр Лукашенко проведет совещание о проблемах и перспективах развития белорусской науки.
Как сообщила пресс-служба главы государства, планируется, что Александр Лукашенко ознакомится с выставкой научных и научно-технических достижений, которая проходит в здании Президиума НАН Беларуси.
Свои новейшие разработки представят организации Национальной академии наук, Министерства образования, Министерства промышленности, Минздрава, Государственного военно-промышленного комитета, Министерства обороны, Госкомитета по науке и технологиям, а также инновационных предприятий.
Всего экспозиция состоит из 150 новейших экспонатов, демонстрирующих результаты научных исследований и научно-технические разработки за последние два года.
На совещании президенту доложат о проблемах и перспективах развития белорусской науки, аттестации и подготовке научных кадров высшей квалификации, научном обеспечении отраслей промышленности, роли науки в жизни общества, вкладе вузовской науки в развитие предприятий реального сектора экономики. В мероприятии примут участие более 400 человек, в том числе члены правительства и представители иных республиканских органов госуправления, ученые, руководители и представители учреждений высшего образования, а также ведущих промышленных предприятий страны.
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Президент Беларуси Александр Лукашенко проведет совещание о проблемах и перспективах развития белорусской науки.
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