﻿ Белорусские волейболистки встретятся с Россией в полуфинале юниорского чемпионата Европы. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Белорусские волейболистки встретятся с Россией в полуфинале юниорского чемпионата Европы

07.04.2017 11:11 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Белорусские волейболистки в полуфинале чемпионата Европы для игроков до 18 лет в голландском Арнеме встретятся с командой России, сообщает корреспондент БЕЛТА.


Фото: Белорусская федерация волейбола

В заключительном матче предварительной стадии в группе II подопечные Натальи Мелянюк уверенно обыграли Польшу — 3:0 (25:20, 25:16, 25:14).

Одним из лучших игроков стала Алина Егорова (12 очков за игру). Уверенно провели встречу Анна Гришкевич, Юлия Минюк и Юлия Кислюк, один из залогов успеха белорусок — подача. В этом компоненте они заработали 10 эйсов в матче.

Одержав пять побед в пяти матчах, команда Натальи Мелянюк и Виктора Дубицкого заняла первое место в группе и 8 апреля в полуфинале континентального первенства встретится с командой России, которая финишировала на втором месте в группе I. Начало матча в 19.15 по белорусскому времени.

В другом полуфинале сыграют Италия и Сербия. Победители встретятся в финале 9 апреля.

— Белорусские волейболистки провели очень хороший предварительный раунд, как тренер довольна результатом — первое место в группе. В ½ финала нас ждет Россия, поединок будет сложным, но будем сражаться всеми силами, чтобы победить, — сказала главный тренер белорусок Наталья Мелянюк.

Юниорская сборная Беларуси по волейболу вошла в четверку лучших команд турнира и получила право выступить на юниорском чемпионате мира в августе текущего года в Аргентине, а также, как сообщили в Министерстве спорта и туризма, на Европейском юношеском фестивале в венгерском Дьоре в июле 2017-го.

 
 
Ссылка на источник 20
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусские волейболистки в полуфинале чемпионата Европы для игроков до 18 лет в голландском Арнеме встретятся с командой России.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Лукашенко проведет совещание по вопросам развития науки
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.04.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика