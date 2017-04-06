﻿ В Бресте у 39-летнего водителя за пьянку конфискуют четвертое авто. 21.by
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В Бресте у 39-летнего водителя за пьянку конфискуют четвертое авто

07.04.2017 10:54 — Разное | Tut.by  
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1 апреля в Бресте задержали 39-летнего мужчину, который управлял Mitsubishi Pajero в состоянии опьянения. У мужчины в четвертый раз конфискуют авто за вождение в нетрезвом виде.


Фото: УГАИ УВД Брестского облисполкома

Сообщение о нетрезвом водителе в ГАИ поступило в 03.50. Инспекторы обнаружили подходящий под описание автомобиль возле ночного клуба. Водитель авто как раз начинал движение. Сотрудники ГАИ подали сигнал об остановке. Водитель свернул в ближайший двор и припарковался.

Результаты медицинского освидетельствования показали, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения — 0,6 промилле.

Как оказалось, с 2015 года мужчину регулярно задерживают за рулем в состоянии опьянения.

«Ему грозит конфискация четвертого по счету автомобиля», — сообщили в ГАИ.

 
Теги: Брест
 
 
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Мужчину задержали, когда он отъезжал от ночного клуба.

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