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В Бресте у 39-летнего водителя за пьянку конфискуют четвертое авто
1 апреля в Бресте задержали 39-летнего мужчину, который управлял Mitsubishi Pajero в состоянии опьянения. У мужчины в четвертый раз конфискуют авто за вождение в нетрезвом виде.
Сообщение о нетрезвом водителе в ГАИ поступило в 03.50. Инспекторы обнаружили подходящий под описание автомобиль возле ночного клуба. Водитель авто как раз начинал движение. Сотрудники ГАИ подали сигнал об остановке. Водитель свернул в ближайший двор и припарковался.
Результаты медицинского освидетельствования показали, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения — 0,6 промилле.
Как оказалось, с 2015 года мужчину регулярно задерживают за рулем в состоянии опьянения.
«Ему грозит конфискация четвертого по счету автомобиля», — сообщили в ГАИ.
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Мужчину задержали, когда он отъезжал от ночного клуба.
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